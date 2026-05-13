Bá Thước cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với bộ máy chính quyền cơ sở cần nhanh chóng ổn định tổ chức, tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên nền tảng đó, xã Bá Thước đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS), hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bá Thước.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bá Thước làm thủ tục chứng thực giấy tờ và bản sao giấy khai sinh cho con đi xuất khẩu lao động, chị Quách Thị Tiên ở khu phố Lương Vân, được cán bộ trung tâm hướng dẫn thực hiện các bước nộp hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) ngay trên điện thoại thông minh của mình. Chỉ sau khoảng 30 phút, hồ sơ của chị đã được xử lý và hẹn trả kết quả qua hệ thống VNeID. Chị Tiên cho biết: “Trước đây, khi làm các TTHC như thế này tôi phải đi lại nhiều lần rất mất thời gian. Sau khi được cán bộ trung tâm phục vụ hành chính xã hướng dẫn thực hiện các bước nộp hồ sơ, tôi thấy nhanh gọn, đơn giản và hài lòng với cách làm việc trên môi trường điện tử”.

Xác định CCHC và CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xã Bá Thước đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Các quy trình giải quyết hồ sơ được rà soát, tinh giản, rút ngắn thời gian. Xã cũng chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có tác phong làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tận tụy, đề cao kỷ cương, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại.

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh CĐS trong hoạt động công vụ, tạo nền tảng hình thành chính quyền điện tử ở cơ sở. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức địa phương sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý văn bản, điều hành, nhân sự và một cửa điện tử liên thông. Việc số hóa văn bản giữa các cơ quan được trao đổi dưới dạng điện tử, ký số chuyên dùng không chỉ giảm đáng kể thời gian luân chuyển và chi phí in ấn, mà còn nâng cao hiệu quả điều hành công vụ, hình thành môi trường làm việc hiện đại, kết nối thông suốt từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Mặt khác, xã tiếp tục nỗ lực đưa CĐS đến gần dân hơn thông qua mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số”. Người dân hiện được hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng điện thoại thông minh để đăng ký định danh điện tử, nộp hồ sơ dịch vụ công và thanh toán trực tuyến. Hệ thống hội nghị trực tuyến của xã được duy trì thường xuyên, đảm bảo kết nối thông suốt với các cơ quan cấp trên, phục vụ hiệu quả các cuộc họp, chỉ đạo điều hành. Trang thông tin điện tử xã được nâng cấp, duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Những nỗ lực trên không chỉ hiện đại hóa công tác điều hành, mà còn tạo điều kiện để người dân thụ hưởng tiện ích số.

Từ sự quyết liệt trong chỉ đạo đến tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, công tác CCHC và CĐS ở xã Bá Thước đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, xã đã đạt trạng thái “xanh” trên bản đồ giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 3/2026, trung tâm PVHCC xã tiếp nhận 6.831 hồ sơ. Trong đó, tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến một phần là 5.689 hồ sơ, đạt 99,62%; tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 1.121 hồ sơ, đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa đạt 100%; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt 99,7%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 99,75%. Qua khảo sát, người dân đánh giá tích cực về thái độ phục vụ thân thiện, tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp của cán bộ, công chức và sự tiện lợi của hệ thống giải quyết TTHC điện tử.

Phó Chủ tịch UBND xã Bá Thước, Lê Xuân Anh cho biết: “CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC gắn với CĐS là yêu cầu thiết yếu để xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân và hiệu quả. Do đó, trong thời gian tới, xã Bá Thước tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy trình giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử. Duy trì tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định TTHC. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; gắn nhiệm vụ CĐS với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị hằng năm của địa phương”.

Bài và ảnh: Tiến Đông