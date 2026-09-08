Ba Lan và Canada tăng cường hợp tác quốc phòng

Ba Lan và Canada mới đây đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, trong đó tập trung vào tăng cường huấn luyện, diễn tập chung, khả năng phối hợp tác chiến và mở rộng hợp tác giữa các ngành công nghiệp quốc phòng, trong bối cảnh hai nước tiếp tục củng cố vai trò trong NATO.

Ba Lan và Canada hợp tác trong khuôn khổ NATO. Ảnh: PAP.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz và Bộ trưởng Quốc phòng Canada David J. McGuinty đã ký biên bản ghi nhớ tại thành phố Kielce, miền Nam Ba Lan, một ngày trước khi Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế (MSPO) 2026 khai mạc.

Phát biểu sau lễ ký ngày 7/9, Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết binh sĩ Ba Lan sẽ tới Canada tham gia các cuộc tập trận tại khu vực Bắc Cực. Theo ông, việc huấn luyện trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt sẽ giúp hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp và nâng cao năng lực tác chiến.

Ba Lan và Canada vốn có quan hệ hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ NATO, trong đó có việc cùng tham gia các hoạt động của liên minh tại Latvia. Canada hiện dẫn đầu một lữ đoàn đa quốc gia gồm lực lượng của 14 nước thành viên NATO tại quốc gia Baltic này, trong đó có Ba Lan.

Cùng với hợp tác quân sự, hai nước dự kiến đẩy mạnh quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết, thỏa thuận về khả năng Canada mua một số trang thiết bị quốc phòng do Ba Lan sản xuất, đặc biệt là máy bay không người lái (UAV), dự kiến được hoàn tất trong ngày 8/9.

Canada đã đạt mục tiêu dành 2% GDP cho quốc phòng trong tài khóa 2025-2026 và đang hướng tới mục tiêu 5% vào năm 2035 theo cam kết mới của NATO. Ảnh: AFP.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Canada, biên bản ghi nhớ sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quan hệ công nghiệp, khả năng tương tác, hợp tác quân sự và huấn luyện, cũng như các vấn đề quốc phòng chiến lược. Ông nhấn mạnh Canada và Ba Lan có thể tăng cường sức mạnh cho sườn phía Đông NATO, hỗ trợ Ukraine và xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng McGuinty cho biết, Canada hiện đã đạt mục tiêu dành 2% GDP cho quốc phòng trong tài khóa 2025-2026 và đang hướng tới mục tiêu 5% vào năm 2035 theo cam kết mới của NATO. Ông nhấn mạnh việc tăng chi tiêu quốc phòng cần đi đôi với củng cố chuỗi cung ứng, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Canada.

Thu Uyên

Nguồn: TVP World/PAP

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