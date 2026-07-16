Azerbaijan: Armenia cần sửa đổi Hiến pháp trước khi ký hiệp định hòa bình toàn diện

Azerbaijan và Armenia đang từng bước bình thường hóa quan hệ, khôi phục các kết nối thương mại sau nhiều thập kỷ xung đột. Tuy nhiên, Baku vẫn coi việc Yerevan sửa đổi Hiến pháp là điều kiện tiên quyết để hai bên ký kết hiệp định hòa bình chính thức.

Azerbaijan khẳng định hòa bình với Armenia đã thành hiện thực, song vẫn yêu cầu Yerevan sửa Hiến pháp trước khi ký thỏa thuận cuối cùng. Ảnh: AP.

Phát biểu bên lề một diễn đàn tổ chức tại thành phố Shusha, mới đây, Trợ lý Tổng thống Azerbaijan kiêm Trưởng ban Chính sách đối ngoại Hikmet Hajiyev cho biết quan hệ giữa hai nước đã có những chuyển biến tích cực kể từ khi đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ do Mỹ làm trung gian vào tháng 8/2025. Theo ông, các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa hai bên gia tăng, hoạt động thương mại song phương được nối lại và Azerbaijan đã tăng cường cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho Armenia.

Ông Hajiyev nhấn mạnh Azerbaijan và Armenia hiện đang sống trong “điều kiện của một nền hòa bình thực sự”, cho rằng hòa bình không chỉ tồn tại trên các văn bản hay tuyên bố chính trị mà đã được thể hiện bằng những bước tiến cụ thể trong quan hệ song phương.

Dù vậy, Azerbaijan vẫn giữ lập trường rằng Armenia cần sửa đổi Hiến pháp trước khi ký hiệp định hòa bình cuối cùng. Ông Hajiyev khẳng định hình thức sửa đổi Hiến pháp là vấn đề nội bộ của Armenia, song điều quan trọng là những điều khoản mà Azerbaijan cho là mang tính yêu sách lãnh thổ phải được chính thức bãi bỏ, dù thông qua việc ban hành Hiến pháp mới hay bằng một cơ chế pháp lý khác. Theo ông, sau khi vấn đề này được giải quyết, sẽ không còn trở ngại nào đối với việc ký kết hiệp định hòa bình cuối cùng.

Về phía Armenia, Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết ông muốn tổ chức trưng cầu dân ý để sửa đổi Hiến pháp và dự thảo Hiến pháp mới sẽ được công bố trước cuối năm 2026. Tuy nhiên, đảng Hợp đồng Dân sự cầm quyền hiện không nắm đủ số ghế theo quy định để tự khởi động tiến trình trưng cầu dân ý, trong khi chưa rõ phe đối lập có ủng hộ kế hoạch này hay không.

Hai quốc gia láng giềng ở khu vực Nam Kavkaz đã nhiều lần rơi vào xung đột kể từ cuối những năm 1980, chủ yếu liên quan đến vùng núi Nagorno-Karabakh, trước khi đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ do Mỹ làm trung gian vào tháng 8 năm ngoái.

Một thỏa thuận hòa bình toàn diện được kỳ vọng sẽ mở lại các tuyến thương mại và vận tải xuyên khu vực Nam Kavkaz, qua đó tăng cường kết nối giữa châu Á và châu Âu, đồng thời làm thay đổi cán cân ảnh hưởng của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại khu vực.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters