Australia thông qua luật buộc các công ty công nghệ lớn chi trả cho báo chí trong nước

Australia đã thông qua luật yêu cầu các nền tảng công nghệ lớn phải đạt được các thỏa thuận thương mại với các nhà xuất bản tin tức trong nước hoặc chịu khoản phí tương đương 2,5% doanh thu quảng cáo tại Australia. Động thái này nhằm hỗ trợ ngành báo chí và bảo đảm các tổ chức truyền thông được trả thù lao cho nội dung tin tức xuất hiện trên các nền tảng kỹ thuật số lớn.

Australia đã thông qua luật yêu cầu các nền tảng công nghệ lớn phải đạt được các thỏa thuận thương mại với các nhà xuất bản tin tức trong nước hoặc chịu khoản phí tương đương 2,5% doanh thu quảng cáo tại Australia. Ảnh: Newsbytesapp.

Cơ chế Khuyến khích thương lượng tin tức áp mức phí 2,5% doanh thu quảng cáo tại Australia đối với các công ty không đáp ứng các yêu cầu của cơ chế này. Đạo luật nhằm bảo đảm các nền tảng số lớn đóng góp tài chính cho nội dung tin tức, vốn giúp thu hút người dùng và tạo ra hoạt động quảng cáo trên các dịch vụ của họ.

Biện pháp này áp dụng đối với các công ty vận hành dịch vụ mạng xã hội hoặc công cụ tìm kiếm đáng kể tại Australia, đồng thời có doanh thu quảng cáo hằng năm trên 250 triệu AUD- đô la Australia (178 triệu USD). Các nền tảng thuộc diện điều chỉnh gồm Meta, công ty mẹ của Google là Alphabet, TikTok và LinkedIn của Microsoft.

Các nền tảng có thể tránh khoản phí trên nếu đạt được thỏa thuận thương mại với ít nhất 8 nhà xuất bản tin tức khác nhau của Australia trước khi kết thúc kỳ báo cáo. Các khoản chi theo những thỏa thuận đủ điều kiện sau đó có thể được sử dụng để khấu trừ vào khoản phí mà doanh nghiệp có khả năng phải nộp. Các thỏa thuận phải hỗ trợ hoạt động sản xuất nội dung tin tức hoặc bao gồm nội dung tin tức do các nhà xuất bản tham gia sản xuất và được cung cấp trực tuyến thông qua nền tảng liên quan.

Chính phủ Australia cho biết chính sách này nhằm củng cố ngành tin tức của nước này bằng cách hướng nguồn tiền tới các nhà xuất bản trong nước. Cách tiếp cận này tiếp nối những nỗ lực trước đây của Australia nhằm buộc các nền tảng kỹ thuật số lớn tiến hành đàm phán thương mại với các tổ chức tin tức.

Đạo luật được thông qua trong bối cảnh quan hệ giữa các công ty công nghệ và các nhà xuất bản tin tức vẫn gây nhiều tranh cãi. Các nền tảng kỹ thuật số đã trở thành những kênh quan trọng để phân phối tin tức, trong khi các cơ quan truyền thông truyền thống cho rằng các nền tảng này hưởng lợi từ hoạt động báo chí nhưng chưa bù đắp thỏa đáng cho những đơn vị sản xuất nội dung. Do đó, biện pháp mới của Australia tạo ra động lực tài chính để các công ty công nghệ lớn trực tiếp đàm phán với các nhà xuất bản trong nước thay vì phải chịu khoản phí mới.

Thanh Vân

Nguồn: Wion, Campbellstocks.