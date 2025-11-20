Australia: Meta bắt đầu khóa tài khoản của trẻ em dưới 16 tuổi

Ngày 20/11, Tập đoàn Meta thông báo sẽ xóa tài khoản của những người dùng dưới 16 tuổi tại Australia khỏi các nền tảng Facebook, Instagram và Threads từ ngày 4/12, trong bối cảnh Canberra chuẩn bị áp dụng luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ABC News)

Theo quy định có hiệu lực từ 10/12, các nền tảng như Facebook, Instagram và TikTok phải gỡ bỏ toàn bộ tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi hoặc đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (32 triệu USD). Meta cho biết hãng sẽ thực hiện trước thời hạn, bắt đầu khóa các tài khoản được xác định thuộc nhóm tuổi 13-15.

Meta cho hay hãng sẽ gửi thông báo đến người dùng 13-15 tuổi về việc chuẩn bị bị khóa tài khoản, đồng thời ngừng cho phép tạo tài khoản mới dưới 16 tuổi và bắt đầu thu hồi quyền truy cập từ ngày 4/12, với mục tiêu hoàn tất trước 10/12.

Chính phủ Australia ước tính khoảng 350.000 người dùng Instagram và 150.000 tài khoản Facebook ở độ tuổi 13-15. Meta đã gửi cảnh báo tới các tài khoản bị ảnh hưởng, kèm thông báo rằng họ có thể sử dụng lại tài khoản “nguyên trạng” khi đủ 16 tuổi.

Người dùng bị khóa nhầm có thể xác minh tuổi bằng cách tự quay video hoặc cung cấp giấy tờ tùy thân. Dù tuân thủ theo luật tại nước sở tại, Meta tiếp tục chỉ trích quy định mới là “mơ hồ” và “không phải giải pháp tốt," cho rằng việc cắt quyền truy cập của thanh thiếu niên có thể gây hại tới kết nối cộng đồng của họ.

Hiện dư luận đang theo dõi sát Australia do nước này đưa ra một trong những lệnh hạn chế mạng xã hội nghiêm ngặt nhất thế giới, trong bối cảnh nhiều quốc gia, như New Zealand hay Hà Lan, cũng xem xét siết chặt quyền truy cập của trẻ em.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo hiệu quả của lệnh cấm có thể bị hạn chế do khó xác minh và giám sát độ tuổi người dùng trực tuyến./.

Theo TTXVN