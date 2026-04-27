Australia chi 1,2 tỷ USD nâng cấp quốc phòng, tăng sản xuất xe bọc thép Bushmaster

Chính phủ Australia công bố kế hoạch nâng cấp lực lượng quốc phòng trị giá 1,2 tỷ USD, bao gồm việc sản xuất hàng trăm xe bọc thép Bushmaster trong nước nhằm tăng cường năng lực quân sự và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Australia sẽ nhận được 268 chiếc xe Bushmaster sản xuất trong nước như một phần của chương trình nâng cấp lực lượng quốc phòng trị giá 1,2 tỷ đô la. Ảnh: Canberratimes

Theo thông báo, khoảng 300 xe Bushmaster sẽ được đặt hàng chung bởi Australia và Hà Lan. Trong đó, Australia dự kiến tiếp nhận 268 xe, số còn lại dành cho Hà Lan. Các phương tiện này sẽ được sản xuất tại nhà máy của Thales ở Bendigo, bang Victoria, trong vòng bảy năm tới, với tốc độ khoảng 50 xe mỗi năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết dòng xe Bushmaster là một trong những phương tiện cơ động được bảo vệ tốt nhất hiện nay, đồng thời nhấn mạnh vai trò của chúng trong việc bảo vệ binh sĩ trên chiến trường. Loại xe này từng được sử dụng trong nhiều khu vực xung đột, bao gồm Ukraine, cũng như tại Iraq, Afghanistan và Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết các phương tiện này sẽ được sản xuất với tốc độ khoảng 50 chiếc mỗi năm. Ảnh: Canberratimes

Thông qua các khoản đầu tư này, chính phủ Australia tạo thêm việc làm cho người dân, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng và nâng cao năng lực cho lực lượng quân đội nước này. Khoản đầu tư mới dự kiến hỗ trợ duy trì khoảng 300 việc làm tại khu vực Bendigo. Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng phân bổ thêm 450 triệu USD để nâng cấp các phương tiện Hawkei và tăng cường năng lực vận tải quân sự, tạo thêm khoảng 150 việc làm tại Brisbane.

Động thái này là một phần trong chiến lược tăng cường chi tiêu quốc phòng của Australia trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu có nhiều biến động. Trước đó, Canberra đã công bố kế hoạch chi tới 7 tỷ USD trong thập kỷ tới cho các hệ thống chống thiết bị bay không người lái, bao gồm cả công nghệ laser.

Theo Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026, Australia dự kiến bổ sung thêm 53 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới, nâng tổng chi tiêu lên khoảng 3% GDP vào năm 2035. Giới chức nước này cho rằng đây là bước đi cần thiết nhằm ứng phó với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp trong khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: AP