ATPro cung cấp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm chính hãng, độ chính xác cao

Trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, kho lạnh, trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm hay hệ thống HVAC, giám sát chính xác nhiệt độ và độ ẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chỉ cần các thông số môi trường vượt quá ngưỡng cho phép cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, tuổi thọ thiết bị và hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống. Đó cũng là lý do các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên lựa chọn cảm biến nhiệt độ độ ẩm chính hãng, có độ chính xác cao, khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài và dễ dàng tích hợp với PLC, IoT hoặc SCADA.

Với hơn 16 năm hoạt động trong lĩnh vực tự động hoá công nghiệp, ATPro hiện cung cấp đa dạng các dòng cảm biến nhiệt độ độ ẩm chất lượng cao đến từ thương hiệu RIKA. Trong đó, nổi bật là cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm RK330-01A và cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, độ dẫn điện EC RK520-02 - 2 giải pháp đo lường được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn.

Tại sao cần sử dụng cảm biến nhiệt độ độ ẩm?

Nhiệt độ, độ ẩm là 2 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, bảo quản cũng như điều kiện vận hành của thiết bị máy móc. Nếu nhiệt độ quá cao có thể làm giảm tuổi thọ linh kiện điện tử, trong khi độ ẩm quá lớn dễ gây ra hiện tượng ngưng tụ hơi nước, ăn mòn thiết bị, làm giảm chất lượng nguyên vật liệu.

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm giúp doanh nghiệp giám sát môi trường theo thời gian thực, phát hiện nhanh các điều kiện bất thường, tự động điều khiển hệ thống làm mát, quạt thông gió, máy hút ẩm, tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và tích hợp với hệ thống SCADA/IoT để quản lý tập trung.

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành - lĩnh vực

ATPro - Đơn vị cung cấp cảm biến nhiệt độ độ ẩm chính hãng, độ chính xác cao

ATPro là một trong những đơn vị uy tín chuyên cung cấp thiết bị tự động hoá công nghiệp tại Việt Nam, mang đến các giải pháp cảm biến hiện đại phục vụ đa dạng ngành nghề. Khi lựa chọn sản phẩm tại ATPro, khách hàng nhận được nhiều lợi ích như:

- Sản phẩm chính hãng 100%, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

- Đầy đủ CO, CQ

- Độ chính xác cao, sai số thấp

- Giá thành cạnh tranh

- Tư vấn giải pháp phù hợp từng ứng dụng

- Hỗ trợ kỹ thuật trước và sau bán hàng

- Bảo hành chính hãng

Ngoài cảm biến nhiệt độ độ ẩm, ATPro còn cung cấp cảm biến gió, cảm biến áp suất, cảm biến ánh sáng, cảm biến mực nước, cảm biến đất, thiết bị IoT Gateway, PLC, HMI, SCADA,... đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống tự động hóa toàn diện.

RK330-01A và RK520-02: Giải pháp đo lường hiện đại với độ chính xác cao

Cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm RK330-01A

RK330-01A được thiết kế dành cho các ứng dụng trong nhà và ngoài trời, đảm bảo độ chính xác ổn định, phản hồi nhanh và hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Ưu điểm nổi bật:

- Độ chính xác cao: RK330-01A được trang bị cảm biến chất lượng cao giúp đo nhiệt độ chính xác, đo độ ẩm ổn định, sai số thấp, thời gian phản hồi nhanh

- Khả năng chống nhiễu tốt: thiết kế mạch tối ưu giúp hạn chế ảnh hưởng của nhiễu điện từ trong môi trường công nghiệp

- Dễ dàng tích hợp: thiết bị hỗ trợ nhiều chuẩn tín hiệu đầu ra như RS485 Modbus RTU, 4 - 20mA, 0 - 10V giúp kết nối thuận tiện với PLC Siemens, PLC Omron, PLC Mitsubishi, PLC Delta, PLC Schneider, hệ thống SCADA, IoT Gateway

- Hoạt động ổn định: RK330-01A được thiết kế phù hợp với nhiều điều kiện môi trường khác nhau, mang lại tuổi thọ cao và chi phí bảo trì thấp

- Ứng dụng đa dạng: cảm biến nhiệt độ độ ẩm RK330-01A được sử dụng rộng rãi trong nhà máy sản xuất, kho lạnh, trung tâm dữ liệu, phòng sạch, hệ thống HVAC,...

Cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm RK330-01A

Cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm, độ dẫn điện EC RK520-02

RK520-02 có khả năng đo đồng thời nhiệt độ, độ ẩm và độ dẫn điện EC của đất. Nhờ đó, người dùng có thể đánh giá tình trạng đất và đưa ra phương án tưới tiêu, bón phân phù hợp.

Ưu điểm nổi bật:

- Đo nhiều thông số cùng lúc: RK520-02 giúp giảm số lượng cảm biến cần lắp đặt, tiết kiệm chi phí đầu tư

- Độ chính xác cao: cảm biến sử dụng đầu dò chất lượng cao, đảm bảo dữ liệu ổn định trong suốt quá trình vận hành

- Thiết kế bền bỉ: vỏ cảm biến được chế tạo từ vật liệu chống ăn mòn, phù hợp với điều kiện đất ẩm/môi trường ngoài trời

- Truyền dữ liệu nhanh: RK520-02 hỗ trợ giao tiếp RS485 Modbus RTU giúp thu thập dữ liệu liên tục, kết nối PLC, SCADA, IoT và giám sát từ xa qua internet

- Ứng dụng đa dạng: RK520-02 được ứng dụng trong nhà kính, trang trại thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống tưới tự động,...

Cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm, độ dẫn điện EC RK520-0

Liên hệ với ATPro ngay hôm nay để được hỗ trợ tư vấn, lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Thông tin liên hệ Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Ấn Tượng Điện thoại: 028.3842.5001 Email: info@atpro.com.vn Website: www.atpro.com.vn

Quang Trung