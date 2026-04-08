Áp lực chính trị gia tăng với Tổng thống Mỹ sau tuyên bố ngừng bắn với Iran

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran, làn sóng kêu gọi bãi nhiệm ông trong nội bộ đảng Dân chủ vẫn gia tăng, phản ánh những chia rẽ sâu sắc tại chính trường Mỹ liên quan đến các quyết định đối ngoại gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về xung đột với Iran tại Nhà trắng. Ảnh: AFP.

Hiện có hơn 85 nghị sĩ Dân chủ đã lên tiếng kêu gọi luận tội hoặc yêu cầu cách chức Tổng thống thông qua Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ. Phần lớn các lời kêu gọi này xuất phát từ việc ông Trump trước đó đe dọa tấn công Iran.

Các nghị sĩ Shri Thanedar và Jasmine Crockett đã gửi thư tới Phó Tổng thống JD Vance và nội các, đề nghị kích hoạt Tu chính án thứ 25 để bãi nhiệm Tổng thống. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ John Larson đã trình các điều khoản luận tội đối với ông Trump.

Tuy nhiên, ngay trước thời hạn thực hiện các tuyên bố cứng rắn, Tổng thống Trump đã bất ngờ thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran. Dù vậy, nhiều nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện khẳng định các lời kêu gọi bãi nhiệm vẫn giữ nguyên, bất chấp thỏa thuận này.

Chỉ vài phút sau thông báo ngừng bắn, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez tiếp tục kêu gọi luận tội Tổng thống, cho rằng thỏa thuận tạm thời không làm thay đổi bản chất vấn đề. Bà nhấn mạnh Tổng thống không thể đưa ra các tuyên bố đe dọa nghiêm trọng mà không chịu trách nhiệm.

Hạ nghị sĩ Mỹ Alexandria Ocasio-Cortez phát biểu với báo giới tại Washington, D.C. Ảnh: Reuters.

Một số nghị sĩ khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Hạ nghị sĩ Melanie Stansbury cho rằng việc công bố ngừng bắn ngay trước thời điểm đưa ra các quyết định quan trọng không đồng nghĩa với việc Tổng thống đủ điều kiện tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Ed Markey hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, song kêu gọi Quốc hội nhanh chóng hành động để ngăn chặn xung đột và xem xét trách nhiệm của Tổng thống.

Theo quy định, Mục 4 của Tu chính án thứ 25 cho phép bãi nhiệm Tổng thống đương nhiệm nếu Phó Tổng thống và đa số nội các xác định người đứng đầu Nhà Trắng không còn đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp Tổng thống phản đối, Quốc hội sẽ là cơ quan quyết định cuối cùng, với yêu cầu đa số hai phần ba tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Hiện đảng Dân chủ chưa có đủ sự ủng hộ cần thiết để thực hiện các bước này, song động thái trên được cho là nhằm tạo ảnh hưởng tới dư luận trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.