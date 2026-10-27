Anh tìm kiếm thỏa thuận hậu Brexit có lợi hơn với EU

Thủ tướng Anh Andy Burnham cho rằng thỏa thuận hậu Brexit hiện nay chưa đáp ứng lợi ích của nước này, đồng thời cam kết tìm kiếm các điều kiện hợp tác tốt hơn với Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không thúc đẩy việc Anh tái gia nhập khối trong nhiệm kỳ Quốc hội hiện nay và không đi trước quan điểm của công chúng.

Phát biểu trên chương trình Good Morning Britain ngày 26/10, ông Burnham cho rằng tiến trình Brexit trên thực tế diễn ra cứng rắn hơn so với những cam kết ban đầu, gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế và làm suy giảm khả năng kiểm soát nhập cư của Anh.

Theo ông, sau gần một thập kỷ, những hệ quả của Brexit không diễn ra như kỳ vọng của những người ủng hộ quyết định này, đặc biệt trong lĩnh vực nhập cư. Thủ tướng Anh cho rằng cuộc khủng hoảng người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ một phần xuất phát từ việc Anh mất đi các cơ chế hợp tác với những nước khác để đưa người nhập cư không đủ điều kiện trở về. Ông nhấn mạnh cần thảo luận công khai về cách thức xây dựng quan hệ lâu dài với EU, song chưa đề xuất phương án cụ thể nào. Ông cũng cho biết mong muốn Anh có thể trở lại EU, nhưng không có ý định thúc đẩy thay đổi ngay trong nhiệm kỳ hiện nay.

Những phát biểu trên khiến Phủ Thủ tướng Anh phải làm rõ lập trường của chính phủ sau khi ông Burnham đề cập khả năng thảo luận về việc khôi phục quyền tự do đi lại giữa Anh và EU. Người phát ngôn Phủ Thủ tướng khẳng định chính phủ hiện chưa đề xuất khôi phục cơ chế này hay lựa chọn phương án cụ thể nào; các quyết định sẽ phụ thuộc vào ý kiến của người dân.

Quyền tự do đi lại cho phép công dân EU sinh sống, học tập và làm việc tại các nước thành viên, đồng thời gắn với việc tham gia thị trường chung của khối. Đây là vấn đề gây tranh cãi trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.

Ông Burnham dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh Anh–EU ngày 20/11, nơi hai bên sẽ thảo luận về quan hệ song phương. Ông cho biết sẽ tìm kiếm những thỏa thuận thực tế có thể mang lại lợi ích kinh tế cho Anh, đồng thời khẳng định mọi thay đổi lớn trong quan hệ với EU cần nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Ngọc Liên