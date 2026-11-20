Giám đốc an ninh mạng quốc gia Mỹ rời nhiệm sở giữa loạt sự cố công nghệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã sa thải Giám đốc an ninh mạng quốc gia Sean Cairncross trong bối cảnh hàng loạt sự cố công nghệ chưa rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này, trong đó có tình trạng gián đoạn kéo dài tại mạng lưới liên lạc mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Ông Cairncross, người đứng đầu Văn phòng Giám đốc An ninh mạng Quốc gia thuộc Nhà Trắng, chịu trách nhiệm điều phối chính sách và chiến lược an ninh mạng trong toàn bộ chính phủ liên bang.

Bà Kirsten Davies, Giám đốc Công nghệ thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí của ông Cairncross trong thời gian chờ Thượng viện phê chuẩn. Trước đó, trang tin Axios cho biết Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đã thúc đẩy việc thay đổi nhân sự với lý do ông Cairncross thiếu chuyên môn chuyên sâu về an ninh mạng để đảm đương công việc.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tiếp ghi nhận các sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến các hãng hàng không, ngân hàng, tập đoàn công nghệ và cơ quan chính phủ.

Đáng chú ý, mạng lưới liên lạc nội bộ có độ bảo mật cao NSANet của NSA được cho là vẫn ngừng hoạt động sang ngày thứ ba liên tiếp, tính đến ngày 19/11, khiến một số nhân viên phải làm việc từ xa. Sự cố cũng ảnh hưởng đến cơ sở NSA Georgia tại Fort Gordon, một trung tâm tình báo quan trọng phụ trách hỗ trợ các hoạt động tình báo tín hiệu và an ninh mạng của Mỹ, trong đó có khu vực Trung Đông.

Theo CNN, nhân viên tại đây từng tạm thời không thể liên lạc với các đồng nghiệp đang triển khai trong khu vực thông qua NSANet, dù các hệ thống dự phòng vẫn hoạt động. Một quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump thừa nhận quá trình khôi phục quyền truy cập diễn ra chậm hơn dự kiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bác bỏ những lo ngại về khả năng các sự cố có liên quan với nhau, cho rằng những trục trặc kỹ thuật riêng lẻ là điều khó tránh khỏi. Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 19/11, ông khẳng định mọi việc vẫn ổn, các sự cố chỉ xảy ra riêng lẻ, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh và cam kết sẽ thông báo nếu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng trên diện rộng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết chưa có bằng chứng cho thấy các sự cố có liên quan hoặc do tin tặc, tội phạm mạng hay các tác nhân nước ngoài gây ra.

Thúy Hà