Mỹ cấp phép xuất khẩu hơn 879.000 chip AI tiên tiến sang Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ đã cấp phép xuất khẩu hơn 879.000 chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến cho các doanh nghiệp Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026. Thông tin vừa được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ công bố, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chịu sức ép giám sát chặt chẽ hơn hoạt động xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc.

Theo các tài liệu do Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ công bố ngày 19/11, những giấy phép được phê duyệt bao gồm 75.000 chip cho Alibaba, 150.000 chip cho Tencent, 43.000 chip cho Baidu và 4.000 chip cho BYD.

Theo hồ sơ liên quan đến Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD), trong cùng giai đoạn, các doanh nghiệp đã đề nghị cấp phép xuất khẩu tổng cộng 3,4 triệu chip AI do Mỹ sản xuất sang Trung Quốc. Các giấy phép được phê duyệt bao gồm chip H200 của Nvidia và bộ xử lý MI325X tương đương của AMD.

Theo CNBC, đại diện Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết cơ quan này đã cung cấp cho Quốc hội thông tin về cả những đơn xin cấp phép được chấp thuận và bị từ chối đối với chip H200 của Nvidia cùng các sản phẩm tương đương.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết việc xem xét cấp phép xuất khẩu chip H200 được thực hiện theo quy định công bố trên Công báo Liên bang hồi tháng 1/2026. Quy định này bổ sung nhiều yêu cầu liên quan đến an ninh quốc gia đối với các doanh nghiệp xin cấp phép, cho phép xem xét từng trường hợp cụ thể thay vì mặc định từ chối.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, chính quyền Mỹ từng cho phép xuất khẩu chip H200 của Nvidia sang Trung Quốc, đảo ngược một số hạn chế được áp dụng dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Tháng 5 vừa qua, Reuters đưa tin Mỹ đã chấp thuận cho khoảng 10 doanh nghiệp mua chip H200, nhưng chưa có lô hàng nào được bàn giao vào thời điểm đó. Đến tháng 7, quan chức thuộc Bộ Thương mại Mỹ Jeffrey Kessler cho biết hoạt động vận chuyển đã bắt đầu, song số lượng còn rất hạn chế. Một số tập đoàn Internet lớn của Trung Quốc khi đó được cho là mỗi doanh nghiệp đã được cấp phép mua khoảng 10.000 chip H200.

Thúy Hà