Mỹ: Nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz đang gia tăng

Trong bối cảnh tình hình năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ những căng thẳng địa chính trị và các diễn biến liên quan đến nguồn cung dầu khí, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, lượng dầu mỏ và các sản phẩm lọc hóa dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang gia tăng, đồng thời khẳng định chưa nhận thấy quốc gia châu Âu nào có ý định nối lại nhập khẩu năng lượng từ Nga.

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Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày 19/11, ông Wright cho biết nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz đã có những thay đổi, dù chưa thể hiện rõ trên thực tế. Theo ông, trong vài tuần gần đây, lượng dầu mỏ và các sản phẩm lọc hóa dầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này đã tăng lên, trong đó có xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Điều này cho thấy nguồn cung năng lượng đang dần được cải thiện, bất chấp những lo ngại về tình hình tại khu vực.

Tuy nhiên, các phát biểu của ông Wright được đưa ra trong bối cảnh vẫn xuất hiện thông tin về những vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Liên quan đến khả năng nối lại hoạt động nhập khẩu năng lượng từ Nga của châu Âu, Bộ trưởng Wright khẳng định chưa nhận thấy bất kỳ quốc gia nào trong khu vực quan tâm đến việc này. Ông cho rằng các nước châu Âu đã lựa chọn giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga sau khi việc đặt cược vào dầu mỏ, khí đốt và than đá từ Moskva không mang lại kết quả như kỳ vọng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết, Washington đang xem xét tăng cường xuất khẩu dầu diesel và dầu mỏ sang châu Âu, nơi Mỹ đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu kể từ khi cuộc xung đột Mỹ-Iran bắt đầu.

EU hiện đang từng bước loại bỏ năng lượng nhập khẩu từ Nga, với mục tiêu chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào cuối năm 2026 và khí đốt qua đường ống vào cuối năm 2027.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump trước đó đã công bố thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga nhằm góp phần hạ giá nhiên liệu trong nước trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đề cập triển vọng hợp tác năng lượng với Nga, ông Wright cho biết chưa thể đưa ra nhận định về các thỏa thuận trong giai đoạn sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc.

Thanh Vân