Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025)

Ánh sáng ở phía sau lưng

Kết thúc mỗi chuyên án, gác lại những nhọc nhằn gian khổ, cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy lại tiếp tục cuộc hành trình mới, đương đầu với không ít hiểm nguy, để một xã hội không còn “cái chết trắng”. Họ vẫn thế, âm thầm và lặng lẽ, bền bỉ và tuần tự, vẫn hằng ngày, hàng giờ bám sát địa bàn từ đô thành phồn hoa đến vùng nông thôn hẻo lánh, từ hải đảo xa xôi đến vùng núi non hiểm trở, để cùng xây lên những thành lũy, che chắn cho bình yên, hạnh phúc ở phía sau. Với họ, đó là ánh sáng chân lý, là động lực để cống hiến, hy sinh.

Tang vật thu giữ trong Chuyên án 724D do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì bóc gỡ đường dây vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Ảnh: Đức Hùng

Bản Ón, xã Tam Chung một ngày giữa tháng 6 nắng táp vùng biên ải. Chẳng khó để nhận ra tàn dư của một thời nơi này được định danh là “thủ phủ” ma túy ở vùng biên xứ Thanh qua những mái nhà rệu rã nắng lọt phía trên, gió luồn bên vách. Nhưng tôi đã thấy những đứa trẻ thỏa sức nô đùa bên hiên đất. Bí thư, trưởng bản Giàng A Chống bảo: “Còn nghèo, còn khó lắm, nhưng không còn ma túy thì bản mình sẽ khác lên thôi”.

Trong ánh mắt của người bí thư chi bộ trẻ, trưởng bản Giàng A Chống, ký ức tang thương về những ngày trước năm 2021 vẫn hằn in dai dẳng, cào xé bao mảnh đời bất hạnh. Chẳng phải do thiên tai hà khắc, lũ lụt triền miên vùi nhà lấp cửa, mà tang thương vì ma túy. Ngày ấy, ma túy từ bên kia biên giới nhiều như nước trong hồ trên cao cứ tuôn chảy về bản. Người ta mua ma túy dễ hơn mua bó rau miếng thịt dưới chợ huyện. Chẳng có gì trụ vững trong “cơn bão” ma túy, từ ruộng nương, trâu bò, tiền của, cuộc sống bình yên, đến cả tự do và tính mạng.

Thời ấy, người ta chỉ mất chừng 10 nghìn đồng để mua một viên ma túy từ bên kia biên giới về để thỏa cơn phê. Sống nơi rừng xanh núi đỏ, cơm ăn còn khó, lại phải kiếm tiền bầu bạn với ả phù dung, chẳng mấy chốc trai tráng người Mông đã phải bán mình cho qủy dữ, nghe theo những “đại ca”, “ông trùm” sang bên kia biên giới vận chuyển “hàng trắng” về bản, rồi đưa về xuôi tiêu thụ.

Chẳng riêng gì Ón, ở dải đất vùng biên này, trước năm 2020 người ta xòe bàn tay bấm đốt tính không hết tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy. Cũng chẳng ai đếm xuể có bao nhiêu “con giời” vào tù ra tội, tù tha lại “ngựa quen đường cũ”, gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại và đẩy cả ràng ruột máu mủ của mình vào cùng cực tội ác. Cá biệt bản Tà Cóm, xã Trung Lý có gần nửa số đàn ông đàn bà sức vóc nghiện ngập, hoặc tham gia mua bán, vận chuyển ma túy. Khi thấy lực lượng công an những con nghiện trời đánh ấy sẵn sàng nghe theo tiếng gọi tử thần, mù quáng cầm súng chống trả...

Tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh còn tồn tại 12 tụ điểm, 36 điểm phức tạp về ma túy, hơn 360 cơ sở có nguy cơ bị tội phạm ma túy lợi dụng để hoạt động phạm tội; trên 7.060 người nghiện có hồ sơ quản lý (cao thứ 5/63 tỉnh, thành cũ), trên 10.000 đối tượng nghi nghiện. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh không còn điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Toàn bộ số người nghiện đều có hồ sơ quản lý chặt chẽ. Đã có 40 xã/166 xã, phường đạt “xã không ma túy” theo tiêu chí của Bộ Công an.

Từng lăn lộn, đổ máu trong những lần đánh án, rồi trực tiếp chỉ huy nhiều chuyên án lớn, Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) hiểu rất rõ đường, tuyến vận chuyển, phương thức, thủ đoạn phạm tội và cả “cơ chế vận hành” của loại tội phạm này. Khi mà nhu cầu rất lớn của hàng nghìn con nghiện khát thuốc ở các đô thị, miền xuôi thì những đường dây buôn tử thần kia vẫn luôn còn đất sống. Mà theo thống kê, trước năm 2020, lượng ma túy thẩm lậu từ Lào vào Thanh Hóa chiếm tới 80% tổng khối lượng ma túy toàn tỉnh đấu tranh thu giữ.

Thượng tá Minh phân tích: “Sẽ không thể ngăn chặn tội phạm ma túy nếu chỉ dựa vào lực lượng chức năng. Cuộc chiến này cần sự đồng bộ vào cuộc có hiệu quả thiết thực của các cấp ủy, chính quyền và tinh thần tham gia tích cực của người dân để huy động lực lượng, tạo thành phong trào rộng khắp. Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò chủ công, nòng cốt”.

Tìm được “nút thắt” để gỡ, những cách làm khoa học, bài bản, quyết liệt được ra đời theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”. Ngoài công tác tham mưu huy động lực lượng của toàn xã hội vào cuộc, lực lượng công an đã tập trung thực hiện có hiệu quả khâu đột phá: “Nâng cao hiệu quả điều tra cơ bản theo 5 lĩnh vực và công tác phòng, chống ma túy theo 3 lớp trên tuyến Thanh Hóa - Hủa Phăn”. Đó còn là những kế hoạch, phương án nhằm “chặn cung, giảm cầu”, vừa quản lý chặt chẽ số người nghiện hiện có, vừa không khoan nhượng đấu tranh, trấn áp, đánh tận vào sào huyệt những đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia ở cả ngoại biên, biên giới và nội địa...

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mặc thường phục khống chế, bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy cùng tang vật. Ảnh: Đức Hùng

Cũng từ đó, những “đại ca”, “ông trùm” lần lượt bị sa lưới. Những bản Ón, Tà Cóm, Khằm 2... cùng toàn bộ tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy ở vùng biên được chuyển hóa, trở về vẻ thanh bình, yên ả vốn có. Từ năm 2022 đến đầu năm nay, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã đấu tranh phá hơn 150 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá 52 chuyên án lớn, bóc gỡ 52 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ 60kg heroin, hơn 200kg ma túy tổng hợp, hơn 40 khẩu súng, gần 500 viên đạn... Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, không những khẳng định bản lĩnh, ý chí sắt đá, không khoan nhượng trong đấu tranh với tội phạm ma túy mà còn góp phần làm nên “thương hiệu” của Công an Thanh Hóa.

Điển hình là tháng 12/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn đã phá thành công Chuyên án chung mang bí số VA01, bắt giữ Va Pó Vư (SN 1995) quốc tịch Lào, là kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm các loại thiết bị, vật tư cả một “nhà máy” sản xuất ma túy và 4 bánh heroin, 24.000 viên hồng phiến. Hay trong Chuyên án 724D, vào tháng 8/2024, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ hơn 42kg ma túy tổng hợp, 30.000 viên hồng phiến và 1kg ma túy đá...

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 28/4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Khó kể hết những chuyên án, trận đánh của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa. Chỉ biết rằng, sau những chiến công thầm lặng ấy là không ít “thủ phủ” ma túy vùng biên được chuyển hóa, trở lại bình yên. Và sự bình yên ấy họ được kiên quyết giành giật lại từ những tên côn đồ hung hãn, máu lạnh, bất chấp dùng súng chống trả quyết liệt cán bộ, chiến sĩ hòng tiếp tục thực hiện hành vi tội ác. Nhưng để thắng, không ít lần, không ít cán bộ, chiến sĩ đã phải đối mặt với hiểm nguy đến tính mạng. Nhiều người trong số họ đã bị thương, hoặc phải điều trị phơi nhiễm HIV...

Thượng tá Lê Khắc Minh bộc bạch: “Dẫu phía trước vẫn còn không ít hiểm nguy, gian khổ, bởi tội phạm ma túy liên tục thay đổi phương thức, hành vi, thủ đoạn phạm tội, nhưng trong cuộc chiến này, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không còn đơn độc nữa. Có sự đồng hành, quyết tâm vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm của quần chúng Nhân dân, Thanh Hóa sẽ giữ vững thành quả trong đấu tranh với loại tội phạm này”.

Ghi chép của Đỗ Đức