Anh, Italy và Nhật Bản phát triển tiêm kích thế hệ mới

Ngày 4/7, Chính phủ Anh thông báo nước này cùng Italy và Nhật Bản đã ký hợp đồng trị giá 4,6 tỷ bảng Anh (khoảng 6,14 tỷ USD) để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu trong khuôn khổ Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP), đưa dự án bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard. Ảnh: The Independent.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, khoản đầu tư sẽ hỗ trợ thiết kế và phát triển mẫu tiêm kích tàng hình mới, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2035. Đây là một trong những chương trình hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu lớn nhất thế giới, giúp ba nước chia sẻ chi phí nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard cho biết, hợp đồng đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa không quân và tăng cường năng lực quốc phòng của Anh. Mẫu tiêm kích mới sẽ tích hợp các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và khả năng tác chiến mạng, đồng thời phối hợp với các máy bay có người lái và không người lái trong các hoạt động tác chiến.

Mô hình máy bay chiến đấu thế hệ mới mà Nhật Bản sẽ cùng phát triển với Anh, Italy để đưa vào sử dụng năm 2035 được trưng bày tại gian hàng của Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu ( GCAP) tại Triển làm Hàng không vũ trụ Quốc tế Nhật Bản. Ảnh: AP.

Dự án do ba tập đoàn quốc phòng BAE Systems (Anh), Leonardo (Italy) và Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản) phát triển thông qua liên doanh Edgewing có trụ sở tại Anh. Theo Bộ Quốc phòng Anh, chương trình dự kiến tạo hàng nghìn việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động của gần 600 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Bên cạnh Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP), Anh cũng đang triển khai kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân, bao gồm nâng cấp các tiêm kích hiện có, mở rộng phi đội máy bay tàng hình và phát triển máy bay chiến đấu không người lái.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chương trình phát triển tiêm kích thế hệ mới của Pháp và Đức gặp khó khăn, làm gia tăng khả năng GCAP sẽ thu hút thêm đối tác trong tương lai. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italy, việc mở rộng chương trình sẽ giúp chia sẻ chi phí phát triển, trong khi Saudi Arabia và Canada được cho là đã bày tỏ sự quan tâm. Mọi quyết định kết nạp thành viên mới đều phải có sự đồng thuận của ba nước sáng lập.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, The Japan Times.