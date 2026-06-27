[Ảnh]: Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Chiều 27/6, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên thứ hai và bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Dự chúc mừng và chỉ đạo Đại hội về phía Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam có Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng biên tập Tạp chí CAND. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh... Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên bế mạc.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng biên tập Tạp chí CAND thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội.

Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng biên tập Tạp chí CAND thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng biên tập Tạp chí CAND; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chia thay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Thanh Hóa khóa VI không tái cử khóa VII.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Lê Hợi