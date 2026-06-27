Kết quả triển khai các dự án trọng điểm sẽ là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương

Chiều 27/6, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (gọi tắt là BCĐ) cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Gia Túc, Nguyễn Văn Thắng đồng chủ trì hội nghị trực tuyến của BCĐ sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về lĩnh vực giao thông - vận tải.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các dự án thuộc BCĐ Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia về lĩnh vực giao thông vận tải hiện nay gồm có 55 dự án/124 dự án thành phần (DATP).

Trong đó có 49 dự án thuộc lĩnh vực đường bộ, 5 dự án thuộc lĩnh vực hàng không và 1 dự án cảng biển.

Đến nay, đã đưa vào khai thác 30 dự án/DATP; đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 5 dự án/DATP, lập báo cáo nghiên cứu khả thi 20 dự án/DATP, lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt 8 dự án/DATP và đang triển khai thi công 61 dự án/DATP.

Các điểm cầu dự hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Tại Thanh Hóa có 3 dự án gồm: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; Dự án đường bộ ven biển và Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Trong đó, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 98,8km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 17.448,5 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng toàn tuyến vào tháng 9/2023. Hiện, Bộ Xây dựng đang giao Ban Quản lý dự án 2 lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để đầu tư mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông bảo đảm quy mô 6 làn xe.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng toàn tuyến vào tháng 9/2023.

Dự án đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 96,2km. Đến nay đã đầu tư hoàn thành 32,7km/96,2km với kinh phí đầu tư khoảng 3.480 tỷ đồng, còn lại đang triển khai thực hiện 63,5km với kinh phi khoảng 7.573 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2029.

Dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài khoảng 95,33km. Dự án này đi qua địa phận 19 xã, phường; tổng diện tích đất bị ảnh hưởng phải thu hồi khoảng 572,99ha; số hộ phải di chuyển chỗ ở, bố trí tái định cư khoảng 2.363 hộ dân và dự kiến bố trí 39 khu tái định cư/131,2ha...

Hiện, dự án đang được Bộ Xây dựng lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến thời gian bàn giao cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa cho các địa phương trong quý IV/2026, các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự kiến vào quý IV/2028.

Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai xây dựng 39 khu tái định cư/17 xã, phường với diện tích 287,14ha để phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ghi nhận sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương cũng như những tồn tại, hạn chế được nhận diện trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động, nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Việc hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt là các dự án giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Nếu không thực hiện quyết liệt, tiến độ chậm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng của từng địa phương cũng như mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học. Tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà hạ thấp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình hoặc làm ảnh hưởng đến an toàn lao động và hiệu quả đầu tư.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; tăng cường phối hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không trông chờ, ỷ lại vào sự chỉ đạo của Chính phủ đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương đối với các dự án thuộc các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không trên tất cả các khâu, từ công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng đến tiến thi công.

Đồng thời, Thủ tướng nêu rõ: Kết quả triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, người đứng đầu và cán bộ các cấp. Đây cũng là kết quả làm căn cứ quan trọng để phân bổ vốn đầu tư công cho các bộ, ngành, địa phương trong các năm tiếp theo.

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