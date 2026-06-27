Mít tinh “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”

Sáng 27/6, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp UBND Thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Các đại biểu nhấn nút biểu tượng phát động phong trào hành động toàn quốc với thông điệp: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy - vì sức khỏe Nhân dân, vì tương lai thế hệ trẻ, vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh, các xã, phường và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, Nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả nổi bật mà các lực lượng chức năng, các cấp, các ngành và Nhân dân cả nước đã đạt được trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy thời gian qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, các giải pháp giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy đã được triển khai đồng bộ; đặc biệt là chủ trương xây dựng “Xã, phường, đặc khu không ma túy” đã từng bước đưa công tác phòng, chống ma túy về tận cơ sở, phát huy vai trò chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân.

Nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn đã bị triệt phá; công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai tiếp tục được tăng cường; hợp tác quốc tế ngày càng thực chất, hiệu quả.

Những kết quả đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân và khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong cuộc chiến chống hiểm họa ma túy.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu xã Quảng Ninh.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Chính phủ, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp. Khu vực “Tam giác vàng” tiếp tục là một trong những trung tâm sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới, trong khi hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, có sự móc nối chặt chẽ giữa các tổ chức tội phạm quốc tế.

Đáng chú ý, sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội, thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh và các hình thức thanh toán ẩn danh đang làm thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm ma túy. Chúng không chỉ vận chuyển ma túy qua biên giới mà còn len lỏi vào từng khu dân cư, từng gia đình và trực tiếp đe dọa tương lai của thế hệ trẻ.

Trước thực trạng đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: “Chính phủ xác định công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội; lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm và lấy người dân làm chủ thể trong xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy".

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa; triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Các đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa thực hiện nghi thức hưởng ứng phong trào hành động.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chính thức phát động phong trào hành động toàn quốc với thông điệp: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy - vì sức khỏe Nhân dân, vì tương lai thế hệ trẻ, vì sự phát triển bền vững của đất nước”. Kêu gọi toàn thể Nhân dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, thực hiện tốt thông điệp “ba có” gồm: Có nhận thức về tác hại của ma túy; Có bản lĩnh nói không với ma túy; Có trách nhiệm phòng, chống ma túy và “ba không” gồm: Không thử ma túy; Không vi phạm pháp luật về ma túy; Không tiếp tay cho tội phạm ma túy.

Các đồng chí: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh hưởng ứng giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy".

Ngay sau lễ mít tinh, Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” được đồng loạt tổ chức tại Hà Nội và các địa phương trên cả nước, thu hút hàng nghìn người tham gia. Hoạt động không chỉ lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của ma túy, phát huy sức mạnh toàn dân trong công cuộc phòng ngừa, đấu tranh và từng bước đẩy lùi hiểm họa ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Quốc Hương