Đồng hành xây dựng báo chí Thanh Hóa phát triển chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Ngày 27/6, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam dự Đại hội.

Dự chúc mừng và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam có Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng biên tập Tạp chí CAND.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh qua các thời kỳ và 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Mái nhà chung, gắn kết đội ngũ người làm báo Thanh Hóa

Nhiệm kỳ 2021-2026 ghi dấu nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động của Hội Nhà báo Thanh Hóa, với những kết quả toàn diện trên các mặt công tác, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh của đội ngũ những người làm báo xứ Thanh.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng bám sát các chi hội, hội viên và nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan báo chí. Hội viên tích cực học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vai trò, vị thế của Hội Nhà báo Thanh Hóa tiếp tục được khẳng định, thực sự trở thành mái nhà chung, gắn kết đội ngũ người làm báo trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thanh Hóa trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Hoạt động nghiệp vụ được tổ chức sôi nổi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong 5 năm, các hội viên đã giành 214 giải báo chí các cấp, gồm 18 giải A, 48 giải B, 67 giải C và 81 giải Khuyến khích, thu hút gần 40% hội viên và người làm báo tham gia.

Hội cũng phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi có ý nghĩa như Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình làm theo lời Bác”, Giải Báo chí viết về điển hình phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; đồng thời duy trì thành công cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” trong các năm 2023, 2024 và 2025, để lại nhiều dấu ấn.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Với những kết quả nổi bật, Hội Nhà báo Thanh Hóa 3 lần được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen; nhiều hội viên được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, Hội được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội và dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Các đại biểu dự Đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Hội Nhà báo Thanh Hóa tiếp tục xây dựng tổ chức Hội và các cơ quan báo chí vững mạnh, giữ vững bản lĩnh báo chí cách mạng, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng báo chí Thanh Hóa chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

Đổi mới bắt nhịp xu thế phát triển của truyền thông hiện đại

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, không chỉ phản ánh thực tiễn nghề báo hôm nay mà còn gợi mở nhiều giải pháp thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ người làm báo Thanh Hóa ngày càng bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và đủ sức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí Công an Nhân dân phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí Công an Nhân dân và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán đã biểu dương, chúc mừng những kết quả nổi bật mà Hội Nhà báo Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu sau đại hội Ban Chấp hành Hội Nhà báo Thanh Hóa khẩn trương xây dựng chương trình hành động và kế hoạch công tác toàn khóa bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo Việt Nam và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Các hoạt động hội phải hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thực sự trở thành “mái nhà chung” của đội ngũ người làm báo Thanh Hóa và các hội viên thuộc các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là kỹ năng báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu thế phát triển của truyền thông hiện đại.

Triển khai hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện vì cộng đồng, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của tổ chức hội trong đời sống xã hội, tăng cường tổ chức các hoạt động thực tế giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các chi hội và hội nhà báo, các địa phương.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng Giải Báo chí Trần Mai Ninh và các chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; khuyến khích, tạo điều kiện để hội viên tích cực tham gia Giải Báo chí quốc gia và các giải báo chí do các ban, bộ, ngành ở Trung ương tổ chức.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, hỗ trợ hội viên trong hoạt động nghề nghiệp.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ người làm báo Thanh Hóa đoàn kết, trách nhiệm, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán nhấn mạnh: Báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chia tay các đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành khóa VII và Uỷ ban Kiểm tra.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa VII đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa VI được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí Công an Nhân dân tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí Công an Nhân dân đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Hợi