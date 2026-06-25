Thanh Hóa hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố; thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính

Ngày 25/6/2026, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, phân loại đơn vị hành chính cấp xã và thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa đạt loại I để hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

Diện mạo phường Hạc Thành, trung tâm của tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả trên thể hiện sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tập trung của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, địa phương và đặc biệt là sự đồng thuận, thống nhất rất cao của cử tri, Nhân dân trong toàn tỉnh.

Kết quả sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ có quy mô lớn, thời gian thực hiện ngắn, tác động trực tiếp đến tổ chức cộng đồng dân cư, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống Nhân dân. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa xác định đây không đơn thuần là việc giảm số lượng đầu mối, mà phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa, địa lý, dân cư và yêu cầu quốc phòng - an ninh của từng địa bàn.

Theo đó, chỉ 2 ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/5/2026, chỉ đạo khẩn trương xây dựng phương án chi tiết sắp xếp thôn, tổ dân phố của các xã, phường bảo đảm quy trình chặt chẽ, lãnh đạo toàn diện của cấp ủy cấp xã.

Trên cơ sở phương án của 166 xã, phường, Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh (ngày 2/6/2026).

Ngày 4/6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe cho ý kiến chỉ đạo đối với phương án và đã ban hành Kết luận số 393-KL/TU về chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Kết luận số 401-KL/TU. Cùng ngày, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy, Quyết định của UBND tỉnh, các xã, phường đã tổ chức 1.831 hội nghị quán triệt, triển khai với 123.424 lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham dự. Cấp ủy, chính quyền cấp xã đã ban hành 220 chỉ thị, 384 kế hoạch, 166 đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Đề án sắp xếp được công khai để cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp tham gia ý kiến. Theo đó, đã hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân tại 4.126 thôn, tổ dân phố, với 973.737 hộ gia đình, trong đó có 915.370 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia, đạt 94,01% với 903.723 cử tri hộ gia đình đồng ý, đạt 98,73% số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia ý kiến (tương đương 92,81% tổng số hộ gia đình).

Tỷ lệ đồng thuận rất cao đã khẳng định chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền, vận động.

Kỳ họp HĐND xã Thanh Quân thông qua nghị quyết sắp xếp thôn.

Đến chiều 25/6/2026, toàn bộ 166/166 xã, phường đã hoàn thành việc trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết sắp xếp thôn, tổ dân phố. Theo đó, toàn tỉnh đã sắp xếp, giảm từ 4.351 thôn, tổ dân phố còn 1.933 thôn, tổ dân phố, giảm 2.418 thôn, tổ dân phố, tương ứng giảm 55,6% so với hiện nay.

Kết quả này không chỉ giảm mạnh đầu mối mà còn tạo điều kiện kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực đầu tư thiết chế văn hóa, hạ tầng cộng đồng, nâng cao chất lượng tự quản và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Cùng với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh đã chủ động chuẩn bị đồng bộ các điều kiện để thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ổn định. Theo đó, tại phiên họp chuyên đề ngày 24/6/2026, UBND tỉnh đã xem xét, thống nhất thông qua quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình HĐND tỉnh quyết định tại Kỳ họp thường kỳ năm 2026 và Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Việc đồng thời hoàn thành quy định về chế độ, chính sách và quy chế hoạt động của thôn, tổ dân phố bảo đảm các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp không chỉ ổn định về tổ chức mà còn hoạt động thực chất, hiệu quả.

Hoàn thành phân loại đơn vị hành chính 166 xã, phường và thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa đạt loại I

Cùng với sắp xếp thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai phân loại 166 đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đến ngày 17/6/2026, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND, phân loại 35 xã, phường đạt loại I; 88 xã, phường đạt loại II và 43 xã đạt loại III. Kết quả phân loại là căn cứ quan trọng để bố trí tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng lãnh đạo, quản lý; thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và phân bổ nguồn lực phát triển phù hợp với từng địa bàn. Công tác phân loại đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện công khai, khách quan.

Sau khi hoàn thành phân loại cấp xã, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa. Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành thu thập, kiểm tra và đối chiếu toàn bộ số liệu về dân số, diện tích, kinh tế, ngân sách, lao động, bảo hiểm xã hội, dịch vụ công trực tuyến, quốc phòng - an ninh và các yếu tố đặc thù.

Ngày 25/6/2026, tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2026, UBND tỉnh đã nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất thông qua Đề án trước khi hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Theo Đề án, tỉnh Thanh Hóa có dân số hơn 4,26 triệu người, diện tích trên 11.111 km2; quy mô GRDP năm 2025 đạt trên 333.600 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước gần 55.000 tỷ đồng, tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, hội tụ đầy đủ không gian miền núi, trung du, đồng bằng, đô thị, ven biển và biên giới; có hệ thống cảng biển, cảng hàng không, khu kinh tế và các hành lang giao thông lớn.

Kết quả phân loại, tỉnh Thanh Hóa đạt 81,5 điểm, cao hơn mức tối thiểu 75 điểm của đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I. Trong đó, quy mô dân số đạt 25 điểm; diện tích tự nhiên đạt 17,5 điểm; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đạt 23 điểm; yếu tố đặc thù đạt 6 điểm và điểm ưu tiên đạt 10 điểm.

Có thể nói, việc hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố; phân loại 166 xã, phường; hoàn thiện chính sách, quy chế hoạt động của thôn, tổ dân phố và thông qua Đề án phân loại tỉnh Thanh Hóa đạt loại I là những kết quả quan trọng, nền tảng để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, chính quyền kiến tạo, hành động, phục vụ Nhân dân; nâng cao hiệu lực quản trị, huy động tốt hơn các nguồn lực và khẳng định vai trò của một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị.

Nguồn: Sở Nội vụ Thanh Hóa