Phiên thứ nhất, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 27/6, tại trường quay Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đại hội Hội Nhà báo Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên thứ nhất. Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo Kiểm tra, Báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII. Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên thứ nhất Đại hội