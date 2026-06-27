Phiên thứ nhất, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031
Sáng 27/6, tại trường quay Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đại hội Hội Nhà báo Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên thứ nhất. Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo Kiểm tra, Báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII. Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên thứ nhất Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.
Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá phát biểu khai mạc Đại hội.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Thương trình bày Báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nhà báo Nguyễn Đăng Hùng phổ biến một số quy định bầu cử
Đại biểu biểu quyết thông qua các quy định về bầu cử.
Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá bỏ phiếu bầu cử.
Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nhà báo bỏ phiếu bầu cử
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử.
Chiều nay Đại hội sẽ diễn ra phiên thứ hai với phần trình bày Báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành khóa VI, trình Đại hội lần thứ VII; Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa VI; Thảo luận; Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh...
PV
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