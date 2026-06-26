Thanh Hóa sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và phong trào “Bình dân học vụ số”

Kết luận tại hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và 1 năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Lê Đức Thái yêu cầu các cấp, các ngành đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, lấy dữ liệu làm nền tảng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, tạo chuyển biến thực chất, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 26/6, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; sơ kết 1 năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 235 điểm cầu với hơn 40 nghìn đại biểu tham dự.

Chuyển đổi số hướng đến lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW tạo cơ sở chính trị quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới mô hình quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Đối với Thanh Hóa, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu hiện đại hóa quản trị mà còn là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo động lực phát triển nhanh, bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu khai mạc.

Đồng chí đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ rõ những “điểm nghẽn”, nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Sau 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử với hơn 6,2 triệu lượt văn bản được xử lý, tỷ lệ ký số đạt trên 98%; Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh vận hành 16 phân hệ giám sát, hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.

Tỉnh đã miễn 100% phí, lệ phí đối với thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; hoàn thành chi trả an sinh xã hội qua tài khoản; triển khai Kiosk thông minh và cấp bản sao số tài liệu điện tử. Đồng thời, hoàn thành thu nhận 100% mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Hạ tầng số tiếp tục được hoàn thiện với 7/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được triển khai, 296 phòng họp trực tuyến kết nối đến 100% xã, phường; mạng 5G phủ khoảng 45% khu vực dân cư.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng với 100% xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo; 4.351 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 16.000 thành viên thực hiện chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số”, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân và thúc đẩy xây dựng xã hội số.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện phát biểu tham luận tại hội nghị.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Lê Hoằng Bá Huyền phát biểu tham luận tại hội nghị.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị tập trung phân tích kết quả chuyển đổi số trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản lý dữ liệu, triển khai Đề án 06, giáo dục và đào tạo, quản lý đất đai, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, phát triển nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn thông tin và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đại biểu dự tại điểm cầu xã Thọ Lập.

Đổi mới tư duy quản trị, tạo chuyển biến thực chất trong chuyển đổi số

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Lê Đức Thái ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện nghị quyết thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mặc dù thời gian triển khai chưa dài nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả bước đầu quan trọng. Nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được nâng lên; chuyển đổi số từng bước trở thành nền tảng quan trọng phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được xây dựng, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu có chuyển biến tích cực.

Đại biểu dự tại điểm cầu xã Trung Lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: việc triển khai ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm; chất lượng thực hiện chưa đồng đều; cơ sở dữ liệu còn thiếu, chưa được cập nhật đầy đủ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số hiện đại còn hạn chế, chưa tạo được nhiều sản phẩm phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp; nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số còn thiếu, nhất là ở cơ sở.

Nhấn mạnh Thanh Hóa là địa phương có diện tích rộng, dân số đông, khối lượng công việc lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, coi dữ liệu là nguồn tài nguyên quan trọng, là nền tảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chuyển đổi số; tuyệt đối không khoán trắng cho cơ quan chuyên môn.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tập trung rà soát, hoàn thiện, chuẩn hóa và kết nối đồng bộ các cơ sở dữ liệu của tỉnh; ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng, nông nghiệp, du lịch và các lĩnh vực thiết yếu. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ số tiên tiến trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính và giải quyết công việc, tạo ra các sản phẩm phục vụ thiết thực người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu dự tại điểm cầu xã Hoằng Lộc.

Cùng với đó, cần chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số; tăng cường phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ để từng bước hình thành đội ngũ cán bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; lấy kết quả thực chất, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh.

Minh Hiếu