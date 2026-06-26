“Bám nghiện mà đánh” để triệt tận gốc ma túy

Với hơn 200km đường biên giáp nước bạn Lào cùng hàng trăm đường mòn lối mở, Thanh Hóa được xem là một trong những “điểm nóng” về ma túy của khu vực Bắc Trung bộ. Công an Thanh Hóa đã xác định phải linh hoạt mọi biện pháp nhằm “truy tận gốc”, bóc gỡ toàn bộ mắt xích trong đường dây, từng bước làm sạch địa bàn để hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh “không ma túy” vào năm 2030.

Đối tượng Bùi Văn Hải - mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Ngọc Lặc làm việc với cơ quan chức năng.

Theo dấu "con nghiện"

Giai đoạn 2022-2024, sau những cuộc truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng nhằm chuyển hóa địa bàn “vùng đỏ” về ma túy sang “vùng vàng” và “vùng xanh”, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh bắt đầu chuyển đổi phương thức hoạt động. Chúng ẩn danh nhiều hơn, sử dụng triệt để ứng dụng khoa học công nghệ để xóa dấu vết liên lạc và dòng tiền giao dịch, đồng thời tìm cách thẩm lậu ma túy vào sâu trong nội địa bằng những chuyến hàng nhỏ lẻ và được ngụy trang cực kỳ khéo léo.

Cuộc chiến với loại tội phạm sừng sỏ này bước vào giai đoạn khốc liệt và khó khăn hơn. Nhận định tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải linh hoạt, thay đổi chiến thuật đấu tranh. “Dù có thay đổi bao nhiêu thủ đoạn thì đích đến cuối cùng của ma túy vẫn là người nghiện. Do vậy, lực lượng công an phải “bám nghiện mà đánh”, xuất phát từ người sử dụng để truy nguồn cung cấp, bóc gỡ các mắt xích phía sau” - Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Từ phương châm đó, lực lượng công an toàn tỉnh đã thực hiện tổng rà soát người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện, Thanh Hóa có hơn 1.100 người nghiện ngoài cộng đồng, xuất hiện ở hầu hết các xã, phường. Từ công tác điều tra cơ bản, những “con nghiện” có biểu hiện bất thường dần lộ diện.

Đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã phát hiện một nhóm đối tượng nghiện ma túy thường xuyên di chuyển, tụ tập tại khu vực các đồi rừng thuộc làng Ngòn, làng Ao, đồi Thúy Sơn và đồi Hua của xã Ngọc Lặc. Bề ngoài, chúng như những người dân địa phương vào rừng khai thác lâm sản, dựng lán trại nghỉ tạm giữa rừng, nhưng hầu như không có hoạt động lao động, sản xuất.

Nhiều tổ trinh sát đã được cử đi, hóa trang mật phục nhiều tuần tại khu vực đồi núi để bám tuyến, bám đối tượng và xác định: các đối tượng này sử dụng các lán tạm để sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy. Ngày 4/3/2026, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương lân cận tổ chức 16 tổ công tác, đồng loạt vây bắt 45 đối tượng có liên quan tại 8 điểm trên địa bàn xã Ngọc Lặc và xã Minh Sơn. Kết thúc giai đoạn 1, lực lượng đã củng cố hồ sơ chứng cứ, khởi tố 14 đối tượng về các hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”, bàn giao 24 trường hợp dương tính với ma túy cho lực lượng công an xã nơi cư trú xác định tình trạng nghiện và đưa vào cơ sở cai nghiện.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ 2 vụ, khởi tố, tạm giam 4 đối tượng khác trên địa bàn xã Linh Sơn và xã Ngọc Lặc, đồng thời truy bắt Bùi Văn Hải, sinh năm 1993, trú tại thôn Cao Thượng, xã Ngọc Lặc là đối tượng đã tổ chức bán ma túy cho các con nghiện. Trước cơ quan điều tra, Hải khai nhận: “Bản thân tôi không bao giờ trực tiếp giao ma túy cho khách, chỉ hẹn để hàng một chỗ và dùng sim rác để liên lạc, nên tôi không nghĩ sẽ bị lực lượng công an lần ra”.

Sự linh hoạt chuyển đổi tư duy tấn công, trấn áp tội phạm ma túy theo phương châm “bám nghiện mà đánh” đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 311 vụ với 601 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời, triệt phá, bóc gỡ 15 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, triệt phá thành công 12 chuyên án, bắt giữ và khởi tố 191 đối tượng. Lực lượng đã thu giữ 2kg ma túy đá, 0,5kg ketamine, 2.000 viên thuốc lắc, 20.700 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và 46 khẩu súng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đề nghị nhân rộng trên toàn quốc.

Giữ vững địa bàn “sạch” ma túy

Không dừng lại ở công tác phá án và triệt xóa đường dây, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định mục tiêu lớn hơn là giữ vững các địa bàn sạch, không để tái phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy và kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Sau mỗi chuyên án, ngoài công tác tố tụng, lực lượng công an đã bắt tay ngay vào việc rà soát lại toàn bộ số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ quản lý, xác định tình trạng nghiện và đưa đi cai nghiện theo quy định. Trong 6 tháng qua, đã có hơn 400 trường hợp nghiện ma túy được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, hàng trăm trường hợp khác được phát hiện, vận động gia đình đưa đi cai nghiện tự nguyện.

“Chiến dịch” test nhanh ma túy ngoài cộng đồng, khu công nghiệp, các nhà trọ và cơ sở lưu trú được triển khai thường xuyên và đột xuất nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi vấn. Chỉ trong nửa đầu tháng 6 - tháng cao điểm về phòng chống ma túy, lực lượng chức năng đã tiến hành test ma túy đối với 2.407 đối tượng, phát hiện 123 đối tượng dương tính với ma túy, qua đó tiếp tục truy nguồn tận gốc, bắt giữ 33 vụ với 73 đối tượng phạm tội về ma túy. Phía sau những con số về người nghiện được rà soát, những hồ sơ cai nghiện được thiết lập hay những địa bàn từng bước được làm sạch là những hiểm nguy luôn hiện hữu đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Sáng 1/6/2026, trong quá trình phối hợp với Công an xã Nông Cống rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan, tổ công tác do Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, làm tổ trưởng, đã đến vận động đối tượng Lê Đình Triều, sinh năm 1990, trú tại thôn Nam Giang chấp hành việc xét nghiệm ma túy. Dù đã nhiều lần tuyên truyền, giải thích, đối tượng vẫn khóa cửa cố thủ trong nhà, cầm dao nhọn đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Trước tình huống nguy hiểm, Trung tá Phạm Ngọc Khánh trực tiếp tiếp cận, kiên trì vận động đối tượng buông hung khí. Thế nhưng, khi cánh cửa vừa bật mở, đối tượng bất ngờ cầm dao lao ra tấn công. Để giữ an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, Trung tá Phạm Ngọc Khánh đã dũng cảm lao lên khống chế đối tượng và bị đối tượng dùng dao chống trả quyết liệt, đâm trúng vùng cổ, gây đứt động mạch cảnh ngoài, mất nhiều máu, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Nhờ nỗ lực của đồng đội và các y, bác sĩ, anh mới vượt qua cơn nguy kịch và vẫn đang trong thời gian hồi phục sức khỏe.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy, cuộc chiến chống ma túy không chỉ diễn ra trong những chuyên án lớn nơi biên giới hay giữa những cánh rừng sâu, mà còn hiện hữu trong từng cuộc kiểm tra, từng lần vận động người nghiện chấp hành pháp luật. Ở đó, các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang hằng ngày đối mặt với những rủi ro, thậm chí đánh đổi bằng máu để ngăn chặn ma túy len lỏi vào đời sống cộng đồng.

Phương châm “bám nghiện mà đánh” đang cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc vừa cắt đứt nguồn cung, vừa thu hẹp nguồn cầu ma túy trên địa bàn tỉnh. Đó không chỉ là một chiến thuật nghiệp vụ, mà còn là sự chuyển đổi tư duy từ bóc gỡ mắt xích đơn lẻ, sang huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị và lực lượng chức năng để làm sạch địa bàn và giữ vững thành quả của những địa bàn sạch ma túy. Trên trận tuyến tử thần đầy rẫy những hiểm nguy, những cán bộ, chiến sĩ phòng chống ma túy đang ngày đêm kiên cường, dùng sự mưu trí và tinh thần quả cảm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Tuyết Hạnh