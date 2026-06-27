Tỷ lệ tàu cá mất kết nối VMS 6 tháng đầu năm giảm mạnh

Toàn tỉnh Thanh Hóa có 2.890 tàu cá thuộc diện đăng ký đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; tỷ lệ tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi hoạt động trên biển 6 tháng đầu năm 2026 giảm 96% so với cùng kỳ năm 2025.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 27/6, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, phường ven biển của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU và đạt được những kết quả nhất định.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày báo cáo tại hội nghị.

Toàn tỉnh có 2.890 tàu cá thuộc diện đăng ký đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase) và thống nhất dữ liệu trên VNeID, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi hoạt động trên biển 6 tháng đầu năm 2026 giảm 96% so với cùng kỳ năm 2025. Số tàu cá đã cập nhật, đăng nhập hệ thống eCDT là 2.838/2.890 tàu, đạt tỷ lệ 98,2%.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 25/6/2026 tại các cảng cá chỉ định: Hòa Lộc, Lạch Hới, Lạch Bạng và Hải Châu, có 11.442/2.058 lượt tàu đã thực hiện thủ tục cập, rời cảng trên hệ thống eCDT. Sản lượng thuỷ sản khai thác bốc dỡ qua cảng là 6.641 tấn.

Đại diện UBND xã Tiên Trang tham gia ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; đồng thời, thảo luận chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác này như: nhiều tàu cá hết hạn thủ tục giấy tờ theo quy định, còn tình trạng tàu cá tiếp tục mất kết nối VMS khi hoạt động trên biển, nhiều tàu cá neo đậu bờ không duy trì thiết bị VMS và chưa báo cáo vị trí theo quy định...

Tỷ lệ tàu cá đã thực hiện thủ tục xuất, nhập cảng và được lực lượng Bộ đội Biên phòng, tổ chức quản lý cảng cá phê duyệt trên hệ thống eCDT đạt thấp; công tác xác minh, xử lý tàu cá vi phạm VMS, vượt ranh giới trên biển chưa kịp thời...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng ngư dân trong công tác chống khai thác IUU.

Đồng chí nhấn mạnh, chống khai thác IUU là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, mặc dù tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực song thời gian gần đây có dấu hiệu “chững lại”, xuất hiện nhiều tồn tại, hạn chế. Do đó, các lực lượng chức năng và địa phương cần tiếp tục thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU với tinh thần trách nhiệm cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các tàu cá có hành vi vi phạm mất kết nối VMS trên 6 giờ không báo cáo vị trí theo quy định, trên 10 ngày trên biển không đưa tàu về bờ, tàu cá vượt ranh giới cho phép hoạt động trên biển và các trường hợp phát sinh; cập nhật đầy đủ kết quả xử phạt vi phạm hành chính lên cơ sở dữ liệu theo quy định; lưu trữ hồ sơ đã xác minh, xử lý một cách khoa học, dễ dàng truy xuất, cung cấp kịp thời khi có yêu cầu và chịu trách nhiệm đối với các hồ sơ đã xử lý vi phạm, hồ sơ khép không xử phạt.

Các sở, ngành, đơn vị và lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng cá, bến cá và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác. Không để xảy ra trường hợp tàu cá hoạt động sai nghề, sai vùng. Tuyên truyền cho ngư dân biết, nắm vững các chính sách hỗ trợ đã được HĐND tỉnh ban hành.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác chống khai thác IUU và kịp thời cung cấp cho đoàn kiểm tra Trung ương về chống khai thác IUU trong thời gian làm việc tại tỉnh Thanh Hoá vào tháng 8/2026.

Lê Hòa