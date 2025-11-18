Ấn tượng đêm nhạc “Giai điệu còn mãi”

Tối 18/11, khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ĐH VHTT&DL) Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu còn mãi” chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Chương trình do các giảng viên chuyên ngành Thanh nhạc, Nhạc cụ Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hóa biểu diễn.

Mở màn cho đêm nghệ thuật “Giai điệu còn mãi” là bản hòa tấu “Just the Two of Us” do TUCST BAND biểu diễn.

“Just the Two of Us” là bản nhạc kinh điển đã chạm đến trái tim nhiều thế hệ khán giả trên thế giới, nay lại được thổi hồn bởi chính những nghệ sĩ là giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên nhà trường biểu diễn.

Các tiết mục biểu diễn trong chương trình đều được dàn dựng công phu, phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại và hình thức biểu diễn, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao và những đóng góp to lớn của các thầy cô giáo...

Trong đêm nhạc, khán giả đã có dịp được lắng nghe lại giọng hát sâu lắng, truyền cảm, kỹ thuật và đầy nội lực của các giảng viên khoa Âm nhạc: Nhà giáo ưu tú Hoàng Hiền - Trưởng khoa Âm nhạc; giảng viên Hồng Hải, Mai Ly, My Lam, Minh Tuyết, Thu Trang, Ninh Quang Hưng ...

Với ca khúc “Em tôi”, sân khấu đêm nhạc “Giai điệu còn mãi” bùng nổ với màn biểu diễn của NGƯT Phạm Hoàng Hiền, Trưởng khoa Âm nhạc.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, bằng tình yêu, sự tâm huyết và tài năng, NGƯT Hoàng Hiền đã dìu dắt và đào tạo nhiều thế hệ học sinh (HSSV), bồi dưỡng và phát triển nhiều thế hệ tài năng đạt thành tích cao qua các kỳ hội thi, hội diễn cấp quốc gia, khu vực và cấp tỉnh. Nhiều HSSV đã trưởng thành, có vị trí trong xã hội và được nhiều người biết đến.

Cô cũng được mệnh danh là cô giáo của những “cánh Sao Mai”, với bộ sưu tập 6 “cánh Sao Mai” lấp lánh trong nền âm nhạc Việt Nam. Cô là thần tượng của rất nhiều các thế hệ học trò, là tấm gương sáng để các thế hệ giáo viên trẻ và HSSV noi theo.

Giảng viên Đắc Thịnh – Khoa Âm nhạc (giữa) đã mang đến cho khán giả cảm giác tự do và phóng khoáng bởi phong cách trình diễn đậm chất nghệ sĩ, mạnh mẽ mà sâu lắng với ca khúc “Nỗi nhớ Tây Nguyên” và màn kết hợp cùng các sinh viên với ca khúc “Chiếc Khăn Piêu”.

Với khả năng trình diễn cuốn hút, giảng viên My Lam là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu âm nhạc với giải Quán quân sao Mai dòng Nhạc nhẹ Khu vực Miền Trung Tây Nguyên năm 2011 đã “đốn tim” khán giả với ca khúc “Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác”.

Mỗi tiết mục là một cá tính âm nhạc khác nhau tạo nên “bữa tiệc âm nhạc” đặc sắc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán, thính giả.

Đêm nhạc “Giai điệu còn mãi” khép lại với tiết mục Tốp ca “Sống như những đóa hoa” do tập thể Giảng viên Thanh nhạc và nhóm bè HSSV Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hóa biểu diễn.

Lời ca hòa quyện với âm thanh độc đáo của những loại nhạc cụ và phong cách trình diễn chuyên nghiệp đã làm nên thành công của đêm nhạc “Giai điệu còn mãi”, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, đồng thời khẳng định Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hóa là “cái nôi” đào tạo âm nhạc, nơi chắp cánh cho những ước mơ âm nhạc bay cao, bay xa trên bầu trời nghệ thuật.

Chương trình “Giai điệu còn mãi” là lời cảm ơn sâu sắc của những thế hệ học trò đang trưởng thành, đồng thời cũng là lời tri ân của những người nghệ sĩ dành tặng cho những người thầy của mình. Đồng thời đây cũng là dịp để các giảng viên, HSSV được trau dồi, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực biểu diễn để tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật đã chọn.

Linh Hương – Hoàng Sơn