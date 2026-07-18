Ấn Độ ra mắt đoàn tàu chạy bằng hydro nội địa đầu tiên

Ấn Độ vừa khai trương đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên của nước này, đưa Ấn Độ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới áp dụng công nghệ nhiên liệu sạch không phát thải trong lĩnh vực đường sắt.

Tin liên quan: Hong Kong đưa vào hoạt động xe buýt hai tầng chạy bằng hydro đầu tiên

Ấn Độ ra mắt đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên trong nỗ lực thúc đẩy năng lượng sạch. Ảnh: nta.ng.

Được phát triển bởi Công ty Đường sắt Quốc gia Ấn Độ, đoàn tàu màu xanh sử dụng pin nhiên liệu hydro để tạo ra điện ngay trên tàu thông qua quá trình kết hợp hydro với oxy. Thay vì thải ra khí xả như các đầu máy diesel truyền thống, đoàn tàu chỉ phát thải nước và hơi nước, qua đó trở thành một giải pháp thân thiện hơn với môi trường.

Thủ tướng Narendra Modi đã trực tiếp chủ trì lễ đưa đoàn tàu vào khai thác tại thành phố Jind, thuộc bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ, bang giáp với thủ đô New Delhi. Sau lễ khai trương, ông Modi viết trên mạng xã hội X: “Đây là một thành tựu lớn trên con đường xây dựng một Ấn Độ sạch hơn, xanh hơn và tự cường hơn. Đoàn tàu được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến này không chỉ là biểu tượng cho năng lực kỹ thuật của Ấn Độ mà còn là hình mẫu cho cả thế giới.”

Thủ tướng Narendra Modi đã trực tiếp chủ trì lễ đưa đoàn tàu vào khai thác tại thành phố Jind, thuộc bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ Ảnh: nta.ng.

Được trang bị hệ thống động lực sử dụng pin nhiên liệu hydro có công suất 1.200 kilowatt, Namo Green Rail đưa Ấn Độ gia nhập nhóm ít quốc gia, gồm Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ, đã triển khai công nghệ đường sắt không phát thải trong mạng lưới đường sắt của mình. Theo Bộ Đường sắt Ấn Độ, đoàn tàu gồm 10 toa, có sức chở khoảng 2.600 hành khách và dự kiến vận hành với tốc độ tối đa 75 km/giờ. Đoàn tàu cũng được hỗ trợ bởi hệ thống lưu trữ, tiếp nhiên liệu và hạ tầng vận hành hydro chuyên dụng đặt tại thành phố Jind.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã dành hàng tỷ USD để đầu tư nâng cấp hạ tầng trọng yếu, cải thiện an toàn và mở rộng năng lực vận tải đường sắt.

Theo ông Trishant Dev, Phó Quản lý Chương trình về Biến đổi khí hậu tại Trung tâm Khoa học và Môi trường, việc tự phát triển đoàn tàu Namo Green Rail “mang lại cơ hội xây dựng năng lực trong nước về pin nhiên liệu, thiết bị điện phân và phát triển nhiên liệu hydro, đồng thời tạo ra một trường hợp ứng dụng thực tế cho việc triển khai hydro.”

Ông cho rằng đây là bước đi “có thể hỗ trợ mục tiêu của Ấn Độ trong khuôn khổ Sứ mệnh Hydro Xanh Quốc gia”, chương trình nhằm thúc đẩy quá trình giảm phát thải carbon, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và đưa Ấn Độ trở thành quốc gia dẫn đầu về hydro xanh.

Đoàn tàu chạy bằng hydro là một phần trong mục tiêu của Ấn Độ nhằm đưa hệ thống đường sắt đạt mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2030.

Thanh Vân

Nguồn: Arab news.