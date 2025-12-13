Ấn Độ nới lỏng visa cho chuyên gia Trung Quốc, gỡ nút thắt sản xuất công nghệ

Trong bối cảnh chịu sức ép ngày càng lớn từ các biện pháp thuế quan của Mỹ, Ấn Độ đã nới lỏng thủ tục và rút ngắn thời gian cấp visa kinh doanh cho các chuyên gia Trung Quốc. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng nhân lực kỹ thuật, giảm thiệt hại hàng tỷ USD cho ngành sản xuất công nghệ cao và góp phần hâm nóng quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Chính phủ Ấn Độ vừa nới lỏng các quy định cấp visa kinh doanh đối với chuyên gia Trung Quốc, trong bối cảnh New Delhi đang thận trọng làm ấm lại quan hệ với Bắc Kinh và tìm cách tháo gỡ những rào cản đang kìm hãm sản xuất công nghệ cao. Theo các quan chức am hiểu vấn đề, chính phủ Ấn Độ đã loại bỏ một tầng thẩm tra hành chính và rút ngắn thời gian xử lý visa xuống còn dưới bốn tuần.

Sau vụ đụng độ biên giới tại khu vực Himalaya năm 2020, Ấn Độ từng siết chặt gần như toàn bộ các chuyến thăm của công dân Trung Quốc, đặc biệt là visa kinh doanh, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong việc tiếp cận đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề. Các biện pháp kiểm soát này nay đã được dỡ bỏ, giúp giải quyết những vướng mắc kéo dài trong quá trình xin visa.

Các nhà sản xuất Ấn Độ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD do thiếu hụt nhân lực kỹ thuật. Ảnh: PBS

Theo ước tính của Quỹ Nghiên cứu Observer, việc thắt chặt visa trong những năm qua đã khiến các nhà sản xuất điện tử Ấn Độ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD do thiếu hụt nhân lực kỹ thuật, trong khi vẫn phụ thuộc lớn vào máy móc và công nghệ nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhiều tập đoàn điện tử lớn, trong đó có Xiaomi, từng gặp khó khăn trong việc đưa chuyên gia sang Ấn Độ, làm chậm kế hoạch mở rộng sản xuất và ảnh hưởng tới một số lĩnh vực như năng lượng mặt trời.

Động thái nới lỏng visa diễn ra sau chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Narendra Modi trong năm nay, chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Ấn Độ sau bảy năm. Sau chuyến thăm này, hai nước đã nối lại các chuyến bay thẳng, lần đầu tiên kể từ năm 2020, cho thấy dấu hiệu cải thiện trong quan hệ song phương.

Các hiệp hội ngành nghề tại Ấn Độ hoan nghênh quyết định trên, cho rằng việc đẩy nhanh cấp visa tay nghề cao sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ mục tiêu mở rộng sản xuất, từ thành phẩm cho tới linh kiện và các bộ phận bán thành phẩm, trong giai đoạn tới.

