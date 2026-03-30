Ấn Độ giữ vai trò Chủ tịch IONS, tổ chức diễn tập hải quân khu vực năm 2026

Ấn Độ đã chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch Diễn đàn Hải quân Ấn Độ Dương (IONS) nhiệm kỳ 2026–2028, đồng thời đăng cai tổ chức cuộc diễn tập hải quân dạng mô phỏng với sự tham gia của nhiều quốc gia trong khu vực.

Ấn Độ tổ chức diễn tập hải quân khu vực năm 2026. Ảnh: ions

Cuộc diễn tập được tổ chức tại thành phố Kochi, miền Nam Ấn Độ, do Hải quân Ấn Độ chủ trì, với sự góp mặt của đại diện 12 quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương, gồm Bangladesh, Pháp, Indonesia, Kenya, Maldives, Mauritius, Myanmar, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, Tanzania và Timor-Leste, cùng các sĩ quan quốc tế trong khuôn khổ chương trình IOS SAGAR.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường phối hợp và nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức an ninh hàng hải đang gia tăng.

Trong khuôn khổ diễn tập, các sĩ quan tham gia xử lý các kịch bản giả định trong môi trường mô phỏng thực tế, tập trung vào các thách thức an ninh phi truyền thống như cướp biển, đánh bắt cá trái phép, buôn lậu, thiên tai cũng như tác động của biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng ven biển.

Mục tiêu của cuộc diễn tập không chỉ dừng lại ở trao đổi mà còn nhằm rà soát, cập nhật các cơ chế hợp tác hàng hải trong khuôn khổ IONS, qua đó tăng cường khả năng phối hợp giữa các quốc gia có điều kiện và năng lực khác nhau.

Chỉ huy tàu Hải quân Ấn Độ INS Sunayna, Siddharth Chaudhary cho biết việc tổ chức một hoạt động đa quốc gia với sự tham gia của nhiều lực lượng hải quân khác nhau đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ, đặc biệt trong việc thống nhất quy trình hoạt động giữa các quốc gia.

Diễn tập lần này đánh dấu lần đầu tiên Ấn Độ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch IONS sau 16 năm. Khu vực Ấn Độ Dương được xem là tuyến hàng hải quan trọng của thế giới, vận chuyển phần lớn thương mại và năng lượng toàn cầu, do đó việc duy trì an ninh và ổn định tại đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kinh tế quốc tế.

Bích Hồng

Nguồn: Wion