Ấn Độ đạt thỏa thuận dài hạn về nguồn cung uranium với Uzbekistan

Ngày 31/8 Ấn Độ và Uzbekistan đã đạt thỏa thuận về cung cấp uranium dài hạn, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Á của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Thỏa thuận được đánh giá góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu cho chương trình phát triển điện hạt nhân dân sự của Ấn Độ trong dài hạn.

Ấn Độ đạt thỏa thuận dài hạn về nguồn cung uranium với Uzbekistan. Ảnh: Wion.

Theo nội dung được công bố, Uzbekistan, một trong những quốc gia sản xuất uranium lớn trên thế giới, sẽ duy trì nguồn cung nguyên liệu hạt nhân ổn định cho Ấn Độ. New Delhi đang thúc đẩy đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng chiến lược, đồng thời tăng cường điện hạt nhân nhằm bảo đảm nguồn điện nền và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Theo một báo cáo công bố hồi tháng 2, Uzbekistan đã nâng sản lượng uranium hằng năm lên khoảng 7.000 tấn, cao hơn mức dự báo ban đầu, đồng thời có kế hoạch phát triển thêm 4 mỏ mới trong năm nay. Trữ lượng uranium của Uzbekistan được ước tính khoảng 139.000 tấn.

Chuyến thăm cũng đánh dấu 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Uzbekistan. Hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời thiết lập Hội đồng Điều phối do ngoại trưởng hai nước đứng đầu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tổng thống uzbekistan shavkat mirziyoyev. Ảnh: ALO.

Ủy ban liên chính phủ hiện nay cũng được nâng cấp lên cấp bộ trưởng nhằm tăng hiệu quả phối hợp. Hai bên đồng thời thành lập hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp chung để thúc đẩy hợp tác thương mại, trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương lần đầu vượt 1 tỷ USD. Ấn Độ và Uzbekistan đặt mục tiêu nâng con số này lên 5 tỷ USD vào năm 2030.

New Delhi cũng mời các đoàn đại biểu Uzbekistan nghiên cứu mô hình thành phố thông minh và tích hợp công nghệ tại Ấn Độ. Ba thỏa thuận hợp tác giữa các thành phố và địa phương kết nghĩa được ký kết, nhằm tăng cường kết nối và hợp tác trực tiếp giữa các khu vực của hai nước.

Lê Hà.

Nguồn: Wion