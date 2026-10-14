Ấn Độ - Canada hội đàm về an ninh và thương mại

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa tiến hành cuộc hội đàm trực tiếp với Thủ tướng Canada Mark Carney tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô New Delhi. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động.

Đánh giá về kết quả cuộc gặp ngày 13/10, Thủ tướng Narendra Modi cho biết cuộc trao đổi diễn ra trong không khí ấm áp, thẳng thắn và đạt nhiều kết quả thực chất. Hai nhà lãnh đạo đã đạt được sự đồng thuận cao về việc tận dụng đà phát triển tích cực hiện nay để thúc đẩy hợp tác song phương.

Trọng tâm thảo luận hướng tới các mục tiêu cụ thể trên nhiều lĩnh vực trụ cột, bao gồm thương mại - đầu tư, năng lượng, công nghệ cao, an ninh quốc phòng và giao lưu nhân dân. Nhà lãnh đạo Ấn Độ khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt giữa New Delhi và Ottawa không chỉ mang lại lợi ích cho người dân hai nước mà còn đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới.

Cuộc hội đàm diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu. Hai bên tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến trình đàm phán Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa Ấn Độ và Canada. Mục tiêu của CEPA là xây dựng một khuôn khổ thương mại cân bằng, mở rộng cửa thị trường và khai thông các dòng vốn đầu tư mới cho doanh nghiệp cả hai nước.

Đáng chú ý, tháp tùng Bộ trưởng Maninder Sidhu trong chuyến công tác lần này là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Canada tới Ấn Độ trong 30 năm qua, với quy mô khoảng 300 đại diện đến từ các tập đoàn hàng đầu.

Phái đoàn Canada tập trung tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và liên doanh trong các ngành mũi nhọn như hàng không vũ trụ, năng lượng sạch, công nghệ thông tin, khoa học đời sống, nông nghiệp và lâm nghiệp, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Canada đối với thị trường Ấn Độ.

Thanh Giang