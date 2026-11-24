CEO NVIDIA đối mặt nhiều cuộc điều tra sau khi trở lại vị trí lãnh đạo

Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn công nghệ Mỹ NVIDIA Jensen Huang vừa trở lại vị trí lãnh đạo chỉ 11 ngày sau khi từ chức, song vẫn phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra của các cơ quan liên bang Mỹ, Quốc hội, chính quyền bang California và hội đồng quản trị tập đoàn, tập trung vào những nghi vấn liên quan đến Trung Quốc, việc bảo vệ thông tin mật và công bố thông tin với nhà đầu tư.

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 23/11, hội đồng quản trị NVIDIA sẽ tiếp tục điều tra nội bộ, bất chấp việc ông Huang đã trở lại giữ các chức vụ CEO và thành viên hội đồng quản trị. Một ủy ban đặc biệt gồm các thành viên độc lập được thành lập trước khi ông từ chức nhằm xác minh liệu ông có chia sẻ bí mật kinh doanh hoặc thông tin liên quan đến an ninh quốc gia trong thời gian có quan hệ tình cảm với bà Alice Huang hay không. Hội đồng quản trị khẳng định quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi có kết luận cuối cùng, đồng thời cho biết ông Huang cam kết hợp tác đầy đủ.

Bên ngoài tập đoàn, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đang điều tra liệu NVIDIA có cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho nhà đầu tư hay không. Trước đó, tập đoàn đã loại bỏ mục công bố riêng doanh số tại Singapore, nơi đặt trụ sở của công ty Megaspeed, ngay sau khi đưa doanh nghiệp này vào danh sách theo dõi giao dịch nội bộ hồi tháng 6/2025.

Trong khi đó, áp lực từ Quốc hội Mỹ cũng gia tăng. Ba ủy ban thuộc Hạ viện dự kiến tổ chức các cuộc làm việc kín với ông Huang và giám đốc pháp lý của NVIDIA vào ngày 1 và 2/12. Trước đó, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố sẽ sử dụng mọi thẩm quyền để điều tra khả năng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chính quyền Tổng thống Donald Trump, ông Huang và các lãnh đạo NVIDIA.

Về phía bang California, nơi đặt trụ sở chính của NVIDIA, Tổng chưởng lý bang này cũng đã ban hành trát yêu cầu hãng cung cấp thông tin nhằm xác minh liệu tập đoàn có chuyển giao chip AI hoặc thông tin mật cho các thực thể Trung Quốc hay không.

Ngọc Liên