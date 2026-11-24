Israel chấp thuận nối lại các chuyến bay của Flydubai đến Tel Aviv

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Bộ Giao thông Israel đã chấp thuận về nguyên tắc việc nối lại các chuyến bay của hãng hàng không Flydubai đến Tel Aviv, sau gần hai tháng gián đoạn do sự cố an ninh nghiêm trọng trên một chuyến bay từ Dubai đến Israel. Tuy nhiên, kế hoạch khôi phục hoạt động vẫn cần được các cơ quan an ninh nước này phê duyệt.

Bộ Giao thông Israel ngày 23/11 thông báo, Bộ trưởng Miri Regev đã chấp thuận cho Flydubai nối lại hoạt động sau cuộc làm việc giữa phái đoàn Israel và các quan chức hàng không Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo tuyên bố của bộ này, phái đoàn đã báo cáo với Bộ trưởng Miri Regev về những biện pháp mà hãng hàng không triển khai sau sự cố hồi tháng 9. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Regev đồng ý cho hãng khôi phục các chuyến bay, với điều kiện được cơ quan an ninh Israel thông qua. Bộ Giao thông Israel đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong việc khôi phục kết nối hàng không giữa hai nước.

Trước đó, ngày 30/9, Flydubai đã đình chỉ các chuyến bay đến Tel Aviv sau khi một máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng, trên hành trình từ Dubai đến Israel, phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Tabuk, miền Tây Bắc Saudi Arabia, do xảy ra sự cố trong buồng lái.

Theo kết quả điều tra được Viện Công tố UAE công bố đầu tháng 10, cơ phó mang quốc tịch Oman đã tấn công cơ trưởng nhằm khiến máy bay rơi tại sân bay Ben Gurion của Israel. Cơ quan này xác định đây là hành vi có chủ đích nhằm thực hiện một vụ tấn công tự sát.

Sau sự cố, Flydubai đình chỉ đường bay đến Tel Aviv, trong khi các hãng hàng không Israel cũng tạm dừng khai thác các chuyến bay đến Dubai. Việc chấp thuận nối lại hoạt động của Flydubai được kỳ vọng góp phần khôi phục kết nối hàng không giữa Israel và UAE, đồng thời mở rộng lựa chọn đi lại cho hành khách.

Thanh Hằng