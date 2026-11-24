Lầu Năm Góc chỉ trích Canada về chi tiêu quân sự và kế hoạch mua F-35

Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây cho rằng Canada chưa thể hiện vai trò của một đối tác đáng tin cậy trong bảo vệ Bắc Mỹ, đồng thời chỉ trích gay gắt về chi tiêu quân sự và việc nước này xem xét lại việc mua máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất.

Theo Lầu Năm Góc, Ottawa chưa đưa ra những quyết định cần thiết để hiện đại hóa quân đội và thực hiện các cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tài liệu của Lầu Năm Góc nêu rõ: “Những hạn chế trong năng lực quốc phòng của Canada đã quá rõ ràng. Canada cần nghiêm túc và tập trung hơn”.

Canada đã đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng trước đây của NATO, tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời tham gia cam kết nâng mức chi tiêu lên 5% GDP vào năm 2035, bao gồm cả các khoản đầu tư liên quan đến an ninh. Theo dự toán ngân sách mới nhất, tổng chi tiêu quốc phòng và an ninh của Canada sẽ đạt 4,1% GDP vào năm tài khóa 2027-2028. Tuy nhiên, riêng ngân sách quốc phòng chỉ chiếm 2,6% GDP.

Mỹ cho rằng Canada chưa xây dựng được kế hoạch khả thi, có dự toán tài chính cụ thể để đạt mục tiêu 5% GDP của NATO. Ottawa cũng bị chỉ trích vì dự kiến lùi phần lớn các khoản tăng chi tiêu quốc phòng đáng kể đến sau cuộc bầu cử liên bang năm 2029.

Những chỉ trích trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth được cho là đã ban hành một chỉ thị mật, về cơ bản hạn chế sự tham gia của các quan chức quân đội Mỹ tại các viện nghiên cứu chính sách và sự kiện xã hội ở Canada, trong bối cảnh quan hệ hai nước vốn đã căng thẳng do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump và những tuyên bố đe dọa sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.

Ông Wesley Wark, chuyên gia an ninh quốc gia Canada và cựu cố vấn chính phủ, gọi những chỉ trích của Lầu Năm Góc là “xúc phạm và gây phẫn nộ”, cho rằng Washington đang xem nhẹ những đóng góp của Canada trong hoạt động triển khai lực lượng NATO tại Latvia và hỗ trợ Ukraine.

Một vấn đề khác gây bất đồng là kế hoạch mua 88 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Lầu Năm Góc cảnh báo việc Canada cân nhắc sử dụng nhiều dòng máy bay chiến đấu khác nhau có thể gây bất ổn cho hoạt động của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), cơ chế phòng thủ chung giữa hai nước. Cơ quan này cũng cáo buộc Ottawa đặt lợi ích kinh tế trong nước lên trên hiệu quả quân sự.

Thủ tướng Canada Mark Carney trước đó đã yêu cầu rà soát hợp đồng mua F-35 trong bối cảnh Tổng thống Trump đưa ra những tuyên bố đe dọa chủ quyền Canada và áp đặt thuế quan đối với nước này. Ottawa đồng thời xem xét khả năng mua máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển.

Thuý Hà