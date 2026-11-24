Ông Netanyahu và Gadi Eisenkot bất đồng về nguy cơ an ninh từ Iran

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Thủ tướng lâm thời Israel Benjamin Netanyahu và chính khách Gadi Eisenkot mới đây đã có những phát biểu trái chiều về mức độ đe dọa từ Iran và khả năng tiến hành hành động quân sự, trong bối cảnh hai bên tiếp tục đàm phán thành lập chính phủ mới.

Phát biểu tại cuộc họp của đảng Yashar ở Quốc hội Israel ngày 23/11, ông Gadi Eisenkot, người được Tổng thống Isaac Herzog giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, cho rằng hiện chưa có nguy cơ trực tiếp và tức thời từ Iran đòi hỏi Israel phải tiến hành hành động quân sự trước khi chính phủ mới được thành lập. Ông Eisenkot nhấn mạnh Iran là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Israel, song cho rằng nước này cần tập trung xử lý những vấn đề an ninh trước mắt thay vì vội vàng triển khai chiến dịch quân sự.

Đáp lại, ông Netanyahu cho rằng những người xem nhẹ các mối đe dọa đối với Israel đang hành động vì động cơ chính trị. Thủ tướng lâm thời Israel nhấn mạnh sự cần thiết của đoàn kết dân tộc, đồng thời khẳng định khả năng bảo đảm an ninh của đất nước phụ thuộc vào sự thống nhất giữa các lực lượng chính trị.

Ông Netanyahu cũng phản đối khả năng thành lập một chính phủ dựa vào sự ủng hộ của các đảng Arab mà ông cáo buộc có liên hệ với các lực lượng ủng hộ khủng bố. Ông cho rằng một chính phủ như vậy sẽ gặp khó khăn trong việc ứng phó với các mối đe dọa an ninh, trong đó có Hamas. Đây là những cáo buộc và quan điểm do ông Netanyahu đưa ra.

Những phát biểu trên được đưa ra trước vòng đàm phán thứ ba giữa đại diện đảng Yashar của ông Eisenkot và đảng Likud của ông Netanyahu về khả năng thành lập liên minh. Các cuộc thương lượng trước đó chưa đạt được đột phá đáng kể.

Trong khi ông Eisenkot tìm cách xây dựng liên minh dưới sự lãnh đạo của mình, ông Netanyahu tiếp tục kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Hai bên vẫn còn bất đồng về thành phần và định hướng của chính phủ mới, trong đó có vấn đề nghĩa vụ quân sự đối với cộng đồng Do Thái giáo Chính thống và việc thành lập ủy ban điều tra độc lập về những sai sót an ninh trước vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

Thanh Hằng