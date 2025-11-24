Ấn Độ, Australia, Canada thành lập liên minh

Ấn Độ, Australia và Canada đã công bố một khuôn khổ hợp tác ba bên mới, mang tên ACITI – Australia – Canada - India về công nghệ, năng lượng xanh và AI, sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Canada Mark Carney bên lề Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Canada Mark Carney bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G-20 tại Johannesburg Ảnh: The Hindu

Theo thông cáo chung, ACITI sẽ tận dụng thế mạnh sẵn có của ba nền kinh tế để đẩy mạnh đổi mới năng lượng xanh, củng cố chuỗi cung ứng bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, vốn là nền tảng cho công nghệ sạch và sản xuất tiên tiến.

Một trọng tâm khác là trí tuệ nhân tạo, khi ba nước thống nhất sẽ nghiên cứu các phương án thúc đẩy phát triển và ứng dụng AI trên quy mô lớn nhằm cải thiện đời sống người dân, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh trong các ngành kinh tế mũi nhọn.

ACITI mở thêm một kênh hợp tác công nghệ cao ngoài QUAD, giảm tình trạng phụ thuộc vào Mỹ và tạo ra không gian để Ấn Độ và Australia định hình các tiêu chuẩn AI mang tính “dân chủ”, minh bạch và dễ kiểm soát.

Sáng kiến ACITI cũng được xem là bước đi nhằm thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0, mở rộng hợp tác về công nghệ then chốt và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng toàn cầu.Theo thỏa thuận, quan chức ba nước sẽ nhóm họp vào quý I năm 2026 để thúc đẩy các bước triển khai tiếp theo.

Sự xuất hiện của ACITI làm mềm quan hệ của Canada và Ấn Độ sau hai năm căng thẳng ngoại giao. Ảnh : DD India

Sự xuất hiện của ACITI cũng làm mềm quan hệ của Canada và Ấn Độ sau hai năm căng thẳng ngoại giao. Trong tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý khởi động lại đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA), hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 50 tỷ USD vào năm 2030. Quan chức hai nước cho biết các cuộc đàm phán chính thức sẽ tiếp tục trong quý đầu tiên của năm 2026, với mục tiêu cụ thể hóa các kế hoạch hợp tác trong các ngành công nghệ và năng lượng xanh.

Nhật Lệ

Nguồn: The Hindu, Anews, Wion News