“An cư” cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Lãi suất ưu đãi, thời hạn cho vay dài, hơn 3 năm qua, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 28) về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang từng bước hiện thực hóa ước mơ “an cư” cho hàng nghìn hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

NHCSXH Thanh Hóa giải ngân vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo.

Được biết, Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28 là một phần của chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cho phép hộ nghèo dân tộc thiểu số vay vốn xây mới, sửa chữa nhà ở hoặc trang trải chi phí mua đất ở với mức vay tối đa 40 triệu đồng, lãi suất 3%/năm, trong thời hạn 15 năm. Chương trình đã mở ra cơ hội giúp đồng bào các dân tộc thiểu số được “an cư” khi nhiều ngôi nhà cũ nát, xập xệ dần được thay thế bằng những ngôi nhà khang trang, kiên cố, đời sống nhiều hộ dân từ đây nâng cao hơn.

Cứ vào mùa mưa bão hàng năm, gia đình anh Lương Văn Long, dân tộc Thái, xã Quan Sơn lại nơm nớp nỗi lo phải sơ tán cả gia đình đến nơi an toàn vì ngôi nhà tranh tre tạm bợ có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi mưa to, gió lớn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên ước mơ về một ngôi nhà kiên cố là quá khả năng của gia đình anh. Năm 2023, được cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Quan Sơn đến tuyên truyền và hướng dẫn các thủ tục, gia đình anh đã được vay 40 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28. Do đó, trước yêu cầu cấp thiết về nhà ở, anh đã mạnh dạn vay mượn thêm người thân, cùng với số tiền bán vầu, luồng thu được để xây dựng một ngôi nhà mới kiên cố khang trang. Sau gần 2 năm có nhà ở, anh đã yên tâm và tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để có cuộc sống ấm no hơn.

Còn với chị Hà Thị Nhuần ở bản Chiềng Khạt, xã Đồng Lương thì cho biết: “Khi được NHCSXH hỗ trợ cho vay số tiền 50 triệu đồng với lãi suất ưu đãi trong thời hạn 15 năm, tôi mừng lắm. Ngôi nhà cũ xập xệ trước đây của gia đình tôi đã được sửa chữa khang trang, kiên cố hơn. Đặc biệt, trong 5 năm đầu khách hàng chưa phải trả nợ gốc đã tạo cơ hội để tôi tích lũy vốn phát triển sinh kế. Tôi sẽ tích cực tăng gia sản xuất, đi làm thuê kiếm thêm thu nhập cho con cái ăn học và trả nợ ngân hàng”.

Anh Trần Văn Hoàng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Lang Chánh, cho biết: “Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28 là chủ trương lớn, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn về nhà ở. Đây là động lực giúp bà con “an cư, lạc nghiệp” để tập trung lao động sản xuất, từng bước giảm nghèo. Sau khi Nghị định 28 được ban hành, đơn vị đã tham mưu các địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách đối tượng có nhu cầu vay vốn. Sau khi có nguồn vốn, chúng tôi phân bổ về các xã để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và đúng đối tượng vay vốn”.

Thực hiện Nghị định 28, từ năm 2022, NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị phối hợp triển khai thực hiện; thảo luận về việc tổ chức rà soát lập danh sách đối tượng thụ hưởng, xác định nhu cầu vốn cho chương trình này. Đồng thời, đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các cấp, các ngành và người dân; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn quy trình thủ tục, hồ sơ cho vay đến các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tại các buổi giao dịch xã.

Sau hơn 3 năm triển khai, có thể khẳng định, chính sách ưu đãi từ Nghị định 28 cũng như sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương đã giúp nhiều hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở để “an cư, lạc nghiệp”. Đây không chỉ là chính sách an sinh, mà còn là “cú hích” tạo động lực phát triển sản xuất, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Hy vọng, thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn vay này, từ đó, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bài và ảnh: Đức Thanh