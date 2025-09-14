Ấm áp ngôi nhà “Mái ấm tình thương”

Những ngôi nhà “Mái ấm tình thương” được xây dựng mang theo hơi ấm của sự đùm bọc, sẻ chia đã tiếp thêm động lực cho nhiều hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thiệu Quang vươn lên, ổn định cuộc sống. Từ những ngôi nhà này, sự gắn kết giữa các hội viên, phụ nữ trong thôn, trong xã ngày càng thêm bền chặt.

Niềm vui của bà Nguyễn Thị Sáu (bên phải), thôn Khánh Hội, xã Thiệu Quang trong ngôi nhà “Mái ấm tình thương”.

“Khi còn ở trong ngôi nhà cũ xập xệ, cuộc sống của tôi vất vả vô cùng, khổ nhất là những hôm trời mưa to, gió lớn, tôi phải khăn gói quần áo đến nhà người thân ở nhờ vì sợ ngôi nhà đang ở có thể bị sập bất cứ lúc nào” - bà Nguyễn Thị Sáu, thôn Khánh Hội bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng sự chia sẻ mộc mạc, chân thành.

Ở thôn Khánh Hội, mọi người đều cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của bà Sáu. Tuổi cao, sức khỏe yếu và cũng không được nhanh nhẹn như những người bình thường khác, cuộc sống hàng ngày của bà chủ yếu trông chờ từ trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật với số tiền 1 triệu đồng/tháng. Các con của bà đã lập gia đình, có cuộc sống riêng nhưng hoàn cảnh cũng còn nhiều vất vả. Vì vậy, nhiều năm qua, bà sống trong ngôi nhà chật hẹp, chắp vá, ẩm thấp với diện tích rộng khoảng 30m2.

Cứ ngỡ rằng cả cuộc đời bà Sáu gắn liền với căn nhà dột nát đó, thế nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Hội LHPN huyện Thiệu Hóa (cũ) hỗ trợ 40 triệu đồng và sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm, láng giềng, bà Sáu đã có thêm động lực, xây dựng được ngôi nhà với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Sau 3 tháng khởi công, ngôi nhà được hoàn thành trong niềm vui khôn xiết của gia đình cũng như người thân, hàng xóm và những hội viên, phụ nữ trong thôn, xã.

Mặc dù sinh sống trong ngôi nhà đã lâu, nhưng khi kể về quá trình xây dựng nhà, bà Sáu xúc động nhớ đến hình ảnh mọi người không nề hà khó khăn giúp đỡ ngày công, có người hỗ trợ bà thêm chút kinh phí để xây dựng nhà. Thậm chí trong ngày bàn giao nhà, bà còn nhận được nhiều phần quà từ các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao tặng những vật dụng thiết yếu cho gia đình. “Ơn nghĩa này tôi biết để đâu cho hết, có nhà kiên cố rồi, tôi vui lắm. Hàng ngày tôi luôn động viên các con phải cố gắng, vươn lên trong cuộc sống để không phụ lòng tốt của mọi người” - bà Sáu bộc bạch.

Cách nhà bà Sáu không xa, ngôi nhà “Mái ấm tình thương” của gia đình bà Lê Thị Tình, cùng thôn Khánh Hội được xây dựng khang trang từ năm 2022. Cũng giống như bà Sáu, hoàn cảnh của gia đình bà Tình gặp rất nhiều khó khăn. Trước khi mất, chồng bà Tình mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên ốm đau, cuộc sống chủ yếu trông chờ vào làm ruộng và hưởng trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật của bà với số tiền 1 triệu đồng/tháng. Cuộc sống khó khăn, vì vậy nhiều năm liền, vợ chồng bà Tình cùng con trai ở trong ngôi nhà cấp 4 ẩm thấp được xây dựng bằng tường vôi, nóng bức vào mùa hè và dột vào mùa mưa.

Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình, Hội LHPN huyện Thiệu Hóa (cũ) hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng ngôi nhà “Mái ấm tình thương”. Ngoài số tiền hỗ trợ, vay mượn thêm, gia đình bà Tình còn nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của hội viên phụ nữ trong thôn, người thân cùng với bà con hàng xóm giúp đỡ ngày công, hỗ trợ một phần kinh phí nên ngôi nhà rộng 100m2 đã nhanh chóng được hoàn thiện. “Sống trong ngôi nhà kiên cố này, tôi vui lắm, không còn phải nỗi lo cảnh mưa to, gió lớn, nước tràn vào nhà hay là những hôm nóng bức nữa rồi. Các con làm ăn nơi xa cũng yên tâm hơn khi tôi ở trong ngôi nhà này và mẹ con luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, cuộc sống gia đình đã ổn định hơn nhiều” - bà Tình phấn khởi nói.

Xúc động, phấn khởi là tâm trạng chung của nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Thiệu Quang khi được sống trong ngôi nhà mới mang tên “Mái ấm tình thương”. Bởi đối với những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, tật nguyền... thì gánh nặng “cơm, áo, gạo, tiền” luôn đè nặng lên đôi vai họ. Với cảnh chạy ăn từng bữa, nên nhiều người chưa bao giờ mơ có tiền để sửa chữa hay xây dựng nhà mới.

Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thiệu Quang, Lê Thị Dung cho biết: Sau khi được kiện toàn, hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn xã có 3.500 hội viên, sinh hoạt tại 29 chi hội phụ nữ. Xác định xây dựng ngôi nhà “Mái ấm tình thương” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian tới hội sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cũng như người dân trong xã hiểu được ý nghĩa nhân văn của xây dựng ngôi nhà này. Duy trì kêu gọi hội viên đóng quỹ để xây dựng ngôi nhà với mức vận động từ 10.000 đồng/hội viên/năm trở lên. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã tiếp tục phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể khác rà soát những hộ khó khăn có nhu cầu về nhà ở để đề xuất với Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ họ xây dựng ngôi nhà “Mái ấm tình thương”.

Cùng với sự quan tâm giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn “an cư lập nghiệp”, Hội LHPN xã Thiệu Quang tiếp tục có nhiều cách làm cụ thể, thiết thực giúp họ ổn định cuộc sống bằng việc hỗ trợ mô hình sinh kế như các mô hình: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, đồng thời hỗ trợ các hội viên tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe...

Chính sự quan tâm của chính quyền địa phương, giúp đỡ của người thân và sự thấu hiểu, sẻ chia của hội viên phụ nữ xã Thiệu Quang là những liều thuốc tinh thần, giúp họ an tâm, nỗ lực vươn lên mỗi ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bài và ảnh: Trung Hiếu