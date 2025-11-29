Airbus triệu hồi khẩn hàng loạt máy bay A320, đe doạ tê liệt hàng không toàn cầu

Tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu Airbus vừa ra lệnh cập nhật phần mềm khẩn cấp cho “số lượng đáng kể” máy bay A320 trên toàn cầu sau một sự cố kiểm soát bay, đe dọa gây trì hoãn hoặc hủy hàng nghìn chuyến trong mùa du lịch cao điểm.

Logo của Airbus tại sân bay Le Bourget gần Paris, tháng 6/2024. Ảnh: Reuters

Ngày 28/11, Cơ quan Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) ban hành chỉ thị khẩn cấp, yêu cầu tất cả máy bay Airbus A320 thực hiện cập nhật phần mềm trước chuyến bay tiếp theo. Vấn đề liên quan đến hệ thống ELAC (máy tính điều khiển cánh lái và bộ điều khiển độ cao), nơi dữ liệu điều khiển có thể bị ảnh hưởng tạm thời bởi bức xạ mặt trời mạnh, dẫn đến việc máy bay hạ độ cao bất ngờ. Một sự cố cụ thể trên chuyến bay JetBlue từ Cancun (Mexico) đến Newark (Mỹ) ngày 30/10 đã khiến một số hành khách bị thương và máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Tampa, Florida, mở đầu cho cuộc điều tra của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Airbus thừa nhận lệnh triệu hồi này sẽ gây gián đoạn hoạt động và ảnh hưởng đến hành khách, nhưng nhấn mạnh các biện pháp cập nhật là phòng ngừa, đảm bảo tất cả máy bay an toàn trước khi cất cánh. Hàng nghìn máy bay A320 đang hoạt động trên toàn cầu bị ảnh hưởng ngay sau thông báo, trong tổng số 11.300 máy bay A320 hiện có, bao gồm 6.440 chiếc A320 cơ bản – mẫu máy bay đầu tiên áp dụng hệ thống điều khiển bay điện tử.

Một chiếc Airbus A320 của JetBlue tại Fort Lauderdale, Florida. Ảnh: Getty Images

Với hai phần ba số máy bay, việc cập nhật phần mềm mất khoảng hai giờ mỗi chiếc, còn một số khác cần thay đổi phần cứng, có thể kéo dài thời gian sửa chữa do hạn chế năng lực bảo dưỡng và tình trạng nhiều máy bay khác đang bị đình chỉ để chờ kiểm tra hoặc sửa động cơ. Airbus cho biết đây là một trong những lần triệu hồi lớn nhất trong lịch sử 55 năm của hãng, chỉ vài tuần sau khi A320 vượt Boeing 737 về số lượng giao hàng.

Các hãng hàng không Mỹ đã phản ứng nhanh: American Airlines cho biết trong 480 máy bay A320, khoảng 340 chiếc cần cập nhật phần mềm và dự kiến hoàn tất trong 1–2 ngày, ưu tiên hạn chế hủy chuyến trong mùa cao điểm. Delta Air Lines chỉ có một phần nhỏ đội A320 bị ảnh hưởng, United Airlines khẳng định các máy bay của mình không bị tác động, trong khi Frontier, Spirit và JetBlue đang đánh giá và sẽ cập nhật thông tin tiếp theo.

Nhà sản xuất thiết bị ELAC, Thales (Pháp), xác nhận các bộ điều khiển tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn Airbus, đồng thời nhấn mạnh phần mềm mới là yếu tố cần khắc phục. EASA và FAA đang phối hợp giám sát chặt chẽ quá trình cập nhật để đảm bảo tất cả máy bay cất cánh trong tình trạng an toàn tuyệt đối. Hành khách được khuyến nghị theo dõi thông tin từ hãng nếu có chuyến bay trong vài ngày tới.

Bích Hồng

Nguồn: CNA, USAtoday