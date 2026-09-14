Ai sẽ cầm cờ cho Thể thao Việt Nam tại Asiad 20?; Man City đánh bại Man Utd trong thế thiếu người

Báo Hàn Quốc đánh giá cao cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup của tuyển Việt Nam; HAGL và Đồng Nai nhận thất bại thứ hai, HAGL bức xúc vì VAR; Harry Kane tỏa sáng giúp Bayern Munich nhọc nhằn thắng tân binh... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (14/9).

Ai sẽ cầm cờ cho Thể thao Việt Nam tại Asiad 20?

Phụ công bóng chuyền Lê Thanh Thúy và trung vệ U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt (cao 1m95) vinh dự cầm Quốc kỳ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Asiad 20 diễn ra vào ngày 19/9 tới tại Nagoya, Nhật Bản.

Phụ công bóng chuyền Lê Thanh Thúy. Ảnh: VFV

Trung vệ Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Việc Đinh Quang Kiệt được giao trọng trách này gắn liền với kỳ vọng lớn dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Sau thành tích giành hạng ba tại giải U23 châu Á hồi đầu năm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Kuwait và Philippines, được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tiến sâu và tạo dấu ấn mạnh mẽ tại đại hội lần này.

HAGL và Đồng Nai nhận thất bại thứ hai, HAGL bức xúc vì VAR

Tại vòng 2 V.League 2026-2027, HAGL thua ngược Hải Phòng 1-3 trên sân nhà dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ công Trần Gia Bảo, qua đó chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với hai trận toàn thua.

Đồng Nai (áo xanh) thua Hà Tĩnh 0-1 ở vòng 2 V.League 2026/2027. Ảnh: Đồng Nai FC

Cùng cảnh ngộ, tân binh Đồng Nai có sự góp mặt của Công Phượng cũng nhận thất bại sát nút 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

VAR vào cuộc kiểm tra việt vị trong trận HAGL thua Hải Phòng 1-3 ở vòng 2 V.League 2026-2027. Ảnh: Đức Đồng

Đáng chú ý, sau trận thua Hải Phòng, HLV Lê Quang Trãi cùng ban lãnh đạo HAGL đã lên tiếng chỉ trích dữ dội và đặt nghi vấn về tính minh bạch của công nghệ VAR sau khi đội bóng liên tục bị từ chối bàn thắng và phạt đền, đồng thời dự kiến gửi đơn khiếu nại lên Ban tổ chức giải.

Báo Hàn Quốc đánh giá cao cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup của tuyển Việt Nam

Tờ Goal Korea gọi tuyển Việt Nam là “vua bóng đá Đông Nam Á” và đặt kỳ vọng lớn vào HLV Kim Sang Sik tại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt tại Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Dù giải đấu sẽ khó khăn hơn khi các đối thủ mạnh như Thái Lan hay Indonesia cử lực lượng mạnh nhất, đoàn quân áo đỏ vẫn được đánh giá cao nhờ chuỗi 26 trận bất bại ấn tượng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia sinh năm 1976.

Ngoài ra, bài viết còn nhấn mạnh đóng góp quan trọng của ba trợ lý gồm HLV thủ môn Lee Woon Jae, chuyên gia chiến thuật Kim Doo Hyun và HLV thể lực Yoon Dong Hun trong việc vận hành chiến thuật, chăm sóc thể lực và duy trì phong độ ổn định cho đội tuyển.

Man City đánh bại Man Utd 1-0 trong thế thiếu người ở derby Manchester

Trong trận derby Manchester thuộc vòng Ngoại hạng Anh tối 13/9, Man Utd đã bất ngờ để thua Man City 0-1 ngay tại sân nhà Old Trafford dù được chơi hơn người từ phút 23 sau khi Phil Foden nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Haaland ăn mừng sau khi bàn thắng được công nhận. Ảnh: Getty

Bất chấp lợi thế hơn quân số và hai lần dứt điểm dội cột dọc của Marcus Rashford cùng Kobbie Mainoo, đoàn quân của HLV Michael Carrick không thể tận dụng cơ hội ghi bàn.

Ngược lại, Man City chơi đầy bản lĩnh và có được bàn thắng quyết định nhờ công của Erling Haaland trong hiệp hai sau khi VAR xác nhận tính hợp lệ. Thất bại sát nút này khiến Quỷ đỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng lịch sử, trong khi Man City bảo vệ thành công ba điểm trọn vẹn để vươn lên nhóm dẫn đầu.

Harry Kane tỏa sáng giúp Bayern Munich nhọc nhằn thắng tân binh

Làm khách trước tân binh Elversberg tại vòng 3 Bundesliga 2026/27, Bayern Munich đã phải trải qua trận đấu vô cùng vất vả.

Harry Kane giải tỏa cơn khát bàn thắng giúp Bayern Munich có 3 điểm. Ảnh: FCBM

Lennart Karl mở tỷ số cho “Hùm xám” ở phút 26 từ đường kiến tạo của Saibari. Sang hiệp hai, Krattenmacher bất ngờ san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà ở phút 48. Giữa lúc áp lực gia tăng, Harry Kane đã tỏa sáng đúng lúc với pha dứt điểm quyết đoán ở phút 72 từ đường chuyền của Pavlovic, ghi bàn thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay và ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Bayern.

Ba điểm có được giúp đội bóng xứ Bavaria tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

HS