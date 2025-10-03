9 tháng năm 2025, Thanh Hóa thu ngân sách hơn 44 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước

9 tháng năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng trưởng tích cực, vượt tiến độ so với dự toán Trung ương giao.

Tính đến hết ngày 30/9, thu ngân sách của tỉnh ước đạt 44.067 tỷ đồng, bằng 97% dự toán và tăng 3,6% cùng kỳ, đứng thứ 9 cả nước.

Trong đó, thu nội địa 28.661 tỷ đồng, bằng 104,3% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu 15.406 tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán và 94,8% cùng kỳ.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 36.366 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Tỉnh đã kịp thời sắp xếp, xử lý tài chính, tài sản công, chuyển tiếp quản lý dự án đầu tư công, điều chỉnh dự toán ngân sách và sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh.

Nguyên Mai