Giữ nhịp tăng trưởng từ “trụ cột” công nghiệp

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 9 tháng năm 2026 hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 11,12%, là động lực chính đóng góp tăng trưởng GRDP và thu ngân sách địa phương. Đây chính là điểm tựa vững chắc để các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục tăng tốc, tạo đà bứt phá trong giai đoạn “nước rút” cuối năm.

Ngành dệt may Thanh Hóa tiếp tục ký kết nhiều đơn hàng, đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất năm 2026.

Công nghiệp chủ lực tối ưu hóa dư địa phát triển

Là một trong những lĩnh vực đóng góp lớn cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh, 9 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất của ngành dệt may Thanh Hóa ghi nhận nhiều điểm sáng khi đơn hàng quay trở lại với số lượng lớn. Ước tính 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã sản xuất hơn 745 triệu sản phẩm dệt may, tăng 9,7% với cùng kỳ; trong đó đã xuất khẩu hơn 533 triệu sản phẩm, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết doanh nghiệp dệt may trong tỉnh đã ký kết đơn hàng đảm bảo sản xuất cho cả năm và đang tiếp tục đàm phán các hợp đồng mới cho năm 2027.

Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Các doanh nghiệp đã nỗ lực chủ động rà soát, cơ cấu lại quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa chi phí sản xuất cũng như chuyển hướng sang sản xuất các dòng sản phẩm chất lượng cao, giúp tăng giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chú trọng đa dạng hóa thị trường ngách bên cạnh các đối tác truyền thống như Mỹ, EU từ đó giúp doanh nghiệp bảo đảm đơn hàng ổn định. Từ tháng 9, lượng đơn hàng sản xuất chuẩn bị cho dịp Noel, tết đã bắt đầu dồi dào, tôi tin tưởng rằng năm nay chắc chắn ngành dệt may sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra”.

Không chỉ lĩnh vực dệt may, theo Sở Công Thương, trong 9 tháng năm 2026, đa số các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra theo kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm của UBND tỉnh. Nhiều sản phẩm duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: thuốc lá có đầu lọc tăng 19,7%; thép các loại tăng 17,22%; sáp parafin tăng 12,7%; điện thương phẩm tăng 11,1%; xăng động cơ tăng 6,2%; benzen tăng 5,9%; dầu diesel tăng 4,8%... Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh đối diện không ít khó khăn, các doanh nghiệp đã linh hoạt theo dõi sát diễn biến thị trường, sẵn sàng vật tư, nguyên liệu để đẩy mạnh sản xuất, kết nối khách hàng, mở rộng thị trường.

Bà Lê Thị Hạnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Giày Kim Việt Việt Nam (xã Nông Cống), cho biết: “Trung bình mỗi tháng công ty xuất khẩu gần 2 triệu sản phẩm giày, đơn hàng sản xuất được duy trì liên tục và khách hàng vẫn đang tiếp tục đặt hàng xuất khẩu đi Mỹ, châu Âu. Chúng tôi ưu tiên nguồn lực đầu tư, mua sắm hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động và sẵn sàng nguồn nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu sản xuất”.

Phấn khởi khi các đơn hàng đã ký kết đến hết quý 1/2027, ông Lê Anh Đức, Giám đốc sản xuất Công ty CP Quang Minh (phường Hạc Thành), chia sẻ: “Chúng tôi luôn chủ động nguồn nguyên liệu, nhân lực để bảo đảm đúng tiến độ giao hàng, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm đối tác mới để mở rộng quy mô phát triển. Năm nay công ty kỳ vọng sẽ hoàn thành vượt 20% kế hoạch sản xuất đã đề ra”.

Tạo động lực mới trong giai đoạn "nước rút"

Năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14% trở lên, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP toàn tỉnh đạt từ 11% trở lên. Những tín hiệu tích cực trong 9 tháng qua cho thấy mục tiêu này hoàn toàn có cơ sở đạt được.

Tuy nhiên, bước sang quý IV/2026, dự báo hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Xung đột địa chính trị kéo dài, kinh tế thế giới phục hồi chậm, áp lực lạm phát và giá năng lượng còn cao vẫn ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Ở trong nước, chi phí đầu vào sản xuất như lãi suất, nguyên nhiên liệu, vận chuyển ở mức cao làm thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sản lượng của một số nhóm sản phẩm như xi măng, gạch xây, điện sản xuất, bia, nước máy... dự báo tăng chậm lại do yếu tố thời tiết. Tiến độ đầu tư sản xuất trên địa bàn còn chậm, chưa có nhiều dự án quy mô lớn đi vào hoạt động để bổ sung năng lực sản xuất mới.

Trước thực tế này, ngành công thương đang tập trung theo dõi sát tình hình sản xuất của từng nhóm hàng, doanh nghiệp chủ lực để kịp thời tham mưu các giải pháp thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị phát huy đà tăng trưởng. Đặc biệt, để bù đắp cho những nhóm sản phẩm tăng trưởng thấp hơn dự kiến, tỉnh Thanh Hóa cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: dự án Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ; Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 - dây chuyền cán 03; Dự án số 1 - Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn... tạo nguồn lực và động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Với sự chủ động giữ nhịp sản xuất của các doanh nghiệp cùng nhiều giải pháp đồng bộ từ các cấp, các ngành trong tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ các dự án mới sẽ là nền tảng vững chắc để công nghiệp Thanh Hóa bứt phá, hoàn thành xuất sắc mục tiêu kế hoạch của cả năm 2026.

Bài và ảnh: Thanh Thảo