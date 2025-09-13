81 hộ dân xã Mường Mìn sắp được tái định cư

Dự án sắp xếp ổn định dân cư các hộ dân bản Mìn và bản Luốc Lầu (khu tái định cư Pom Dụng), thuộc xã Mường Mìn, đang được khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối, để bàn giao cho UBND xã vào cuối tháng 10 năm nay theo đúng tiến độ đề ra. Sau khi hoàn thành, khu tái định cư này sẽ là nơi ở mới cho 81 hộ dân trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Mặt bằng khu tái định cư Pom Dụng, xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hoá

Để ổn định đời sống cho 81 hộ dân bản Mìn và bản Luốc Lầu, thuộc xã Mường Mìn, tháng 01/2024, UBND huyện Quan Sơn (cũ) đã khởi công xây dựng khu tái định cư Pom Dụng trên diện tích 5,2ha với tổng mức đầu tư được điều chỉnh là hơn 33 tỷ đồng. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, điện sinh hoạt, thoát nước, hệ thống nước sạch, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Sau hơn 1 năm rưỡi xây dựng, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng, sẵn sàng bàn giao cho UBND xã Mường Mìn để đưa người dân vào ở.

Ông Hoàng Trọng Thanh, Công ty CP Xây dựng Khánh Linh cho biết: “Đơn vị thi công đang tranh thủ thời tiết không mưa để đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục đường nội bộ, cống thoát nước, dựng cột điện và bóc các lớp phong hóa tại một số điểm trên mặt bằng tái định cư. Khối lượng thi công đã đạt khoảng 80 đến 90%. Đơn vị phấn đấu bàn giao mặt bằng cho UBND xã Mường Mìn trước thời điểm 31/10/2025”.

Ông Hoàng Trọng Thanh, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Khánh Linh Khi bắt đầu thi công, công ty đã tập trung nhân lực, máy móc, đề ra mục tiêu hoàn thành trước tiến độ hợp đồng. Tuy nhiên, do 2 năm qua (2024, 2025), thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều nên đã ảnh hưởng lớn đến việc đẩy nhanh tiến độ. Có những thời điểm trong gần 1 tháng, đơn vị không thể triển khai được việc thi công.

Ông Ngân Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn, cho biết: "Việc hoàn thành khu tái định cư Pom Dụng cho 81 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất có ý nghĩa rất lớn trong việc ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Ngay sau khi được bàn giao khu tái định cư Pom Dụng, UBND xã sẽ cho người dân bốc thăm để nhận đất tái định cư, đảm bảo công bằng cho các hộ dân".

Ông Ngân Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hoá Đại hội Đảng bộ xã Mường Mìn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã xác định mục tiêu xây dựng bản tái định cư Pom Dụng thành bản du lịch cộng đồng, tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân trong xã.

Tuy nhiên, hiện nay, xã Mường Mìn vẫn còn khoảng 200 hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, có nhu cầu và nguyện vọng được tái định cư. Ngoài khu tái định cư Pom Dụng chuẩn bị được bàn giao đưa vào sử dụng, trên địa bàn xã Mường Mìn còn 2 khu tái định cư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Luốc Lầu và Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Yên, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng.

Một góc bản Yên, xã Mường Mìn.

Chính quyền địa phương đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá sớm triển khai xây dựng 2 khu tái định cư đã được phê duyệt để ổn định đời sống cho Nhân dân trong vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

Hữu Đại