80 cá nhân và 141 doanh nghiệp du lịch tiêu biểu được vinh danh tại VITM 2026

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM 2026), chiều 10/4, 80 cá nhân và 141 doanh nghiệp du lịch tiêu biểu của các tỉnh, thành phố và các ngành liên quan đạt thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng, phát triển của du lịch Việt Nam năm 2025 đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu khai mạc hội chợ. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan cho biết, việc tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu nhằm tạo cơ sở để khách du lịch trong nước và quốc tế lựa chọn sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp du lịch có chất lượng, có uy tín, có thương hiệu của các địa phương trong cả nước.

Đây cũng là dịp để toàn ngành du lịch cùng nhau lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong các hoạt động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, của hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố.

Trong năm qua, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với các liên chi hội du lịch chuyên ngành trực thuộc và hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, giới thiệu, kích cầu du lịch trong và ngoài nước.

Chuỗi hoạt động thường niên được tổ chức ngày càng bài bản, mở rộng quy mô, phạm vi đã liên tục tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong cộng đồng doanh nghiệp và lao động du lịch cả nước; qua đó góp phần tạo nên sự bứt phá của du lịch Việt Nam.

Năm 2025, du lịch Việt Nam đã đạt được kỷ lục về quy mô khách lớn nhất, đón và phục vụ trên 21,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng trên 20% so với năm 2024 và hơn 135,5 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu từ du lịch cũng vượt mốc hơn 1 triệu tỷ đồng.

Du lịch đã trở thành điểm sáng cho kinh tế, đồng thời Việt Nam cũng được xếp vào nhóm quốc gia có du lịch tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành du lịch Việt Nam và các ngành có liên quan, việc được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh là sự ghi nhận, tri ân với những đóng góp của hàng triệu lao động trong ngành.

Đây là những lực lượng tiên phong góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, đưa du lịch phát triển mạnh hơn, góp phần đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Đồng thời, đây là những nguồn lực để ngành du lịch đạt được những mục tiêu đề ra, những nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch quốc gia giao phó.

Tại buổi lễ, Hiệp hội Du lịch Việt Nam chính thức phát động chương trình thi đua năm 2026 với chủ đề: “Du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số, tăng trưởng xanh” với các tiêu chí xanh trong các hoạt động lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng du lịch, điểm đến du lịch xanh.

Đợt phong tặng danh hiệu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA Awards 2026) dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (9/7/2026).

Hiệp hội Du lịch Việt Nam kêu gọi toàn thể doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực du lịch là hội viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai đợt thi đua năm 2026.

Bám sát chủ đề do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động, các cá nhân, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp triển khai những hoạt động du lịch có hình thức, nội dung thiết thực, cụ thể, phong phú, hiệu quả hướng đến du lịch bền vững, du lịch xanh, chuyển đổi số...

Những sáng kiến cải tiến trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh, phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế theo hướng chuyên nghiệp, khoa học và chất lượng của các cá nhân, đơn vị được khuyến khích tham gia Giải thưởng VITA Awards 2026./.

Theo TTXVN