6 tỉnh, thành phố miền Trung đảm bảo an toàn đê điều ứng phó bão số 15

Trước nguy cơ sạt lở đê, kè do bão số 15, Bộ NN&MT đề nghị các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng kiểm tra, gia cố tuyến đê trọng điểm và báo cáo kịp thời các sự cố phát sinh.

Ảnh minh họa.

Tối 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 9705/BNNMT-ĐĐ gửi các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắc Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão số 15.

Theo đó, bão số 15 đang hoạt động trên Biển Đông có cường độ rất mạnh (hiện đạt cấp 12, giật cấp 15), diễn biến phức tạp, hướng di chuyển và cường độ của bão còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới.

Theo dự báo, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng (khu vực vừa trải qua các đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề và đang tổ chức khắc phục hậu quả), nguy cơ gây sạt lở các tuyến đê, kè biển; đồng thời, hoàn lưu bão gây mưa lớn ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện nghiêm Công điện số 231/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 34/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 26/11/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc ứng phó với bão số 15.

Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ và tình hình đê, kè. Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, nhất là các tuyến đê, kè trực diện với biển; khẩn trương hoàn thành xử lý các sự cố đê điều đã xảy ra và gia cố những vị trí đang có diễn biến sạt lở để hạn chế thiệt hại trong trường hợp bão đổ bộ; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Các địa phương báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.

Theo VTV