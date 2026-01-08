Xây dựng môi trường y tế xanh - sạch - đẹp

Cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã kiên trì xây dựng môi trường y tế “Xanh - sạch - đẹp” như một định hướng xuyên suốt, gắn chặt với mục tiêu chăm sóc sức khỏe trẻ em toàn diện, an toàn và nhân văn. Từ những việc làm cụ thể, mô hình này từng bước lan tỏa, tạo chuyển biến rõ nét trong cảnh quan, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh.

Mô hình “Xanh - sạch - đẹp” tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa góp phần xây dựng môi trường y tế an toàn.

Từ chủ trương đến hành động đồng bộ

Xác định xây dựng môi trường “Xanh- sạch - đẹp” không chỉ là phong trào mang tính hình thức, ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã đưa nội dung này trở thành một trong những giải pháp quan trọng trong chiến lược phát triển bệnh viện. Mô hình được triển khai đồng bộ tại tất cả các khoa, phòng, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị và từng cán bộ, viên chức. Ba trụ cột “Xanh - sạch - đẹp” được cụ thể hóa bằng những tiêu chí rõ ràng: “Xanh” là tăng cường không gian cây xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, quản lý hiệu quả tài nguyên nước, xử lý chất thải y tế đúng quy định. “Sạch” là bảo đảm vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, giữ gìn buồng bệnh, hành lang, khu khám chữa bệnh luôn gọn gàng, an toàn. “Đẹp” là cải tạo cảnh quan, bố trí không gian khám, chữa bệnh thân thiện, phù hợp với tâm lý trẻ em.

Thực hiện chủ trương trên, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã đầu tư chỉnh trang cảnh quan, cải tạo khuôn viên, trồng và chăm sóc hệ thống cây xanh, vườn hoa. Tại các khu vực tiếp đón, chờ khám, nhiều bồn hoa, cây xanh, ghế ngồi được bố trí hợp lý, tạo không gian thoáng mát, giúp giảm cảm giác căng thẳng cho bệnh nhi và người nhà. Ở các khoa điều trị, từ hành lang đến buồng bệnh đều được sắp xếp khoa học, sạch sẽ; nhiều khoa chủ động trang trí tranh vẽ sinh động, không gian nhiều màu sắc, phù hợp với tâm lý trẻ em. Vào các dịp lễ, tết, bệnh viện tổ chức trang trí theo chủ đề, tạo không khí ấm áp, thân thiện, giúp các em nhỏ cảm thấy gần gũi, bớt lo lắng trong quá trình điều trị.

Song song với đó, bệnh viện triển khai nghiêm túc các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý rác thải y tế đúng quy định, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần. Các hoạt động này được duy trì thường xuyên, có sự tham gia của cán bộ y tế, người bệnh và người nhà, từng bước hình thành ý thức chung tay giữ gìn môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp.

Gắn xây dựng môi trường với cải tiến chất lượng bệnh viện

Cùng với xây dựng cảnh quan, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chú trọng gắn mô hình “Xanh - sạch - đẹp” với công tác cải tiến chất lượng bệnh viện. Phòng Quản lý chất lượng phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng xây dựng kế hoạch cải tiến cụ thể, bám sát Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trong năm 2025, bệnh viện duy trì nghiêm túc hoạt động hậu kiểm hồ sơ bệnh án, tập trung nâng cao chất lượng ghi chép, chỉ định cận lâm sàng, kê đơn thuốc và mã hóa bệnh tật. Kết quả cho thấy tỷ lệ hồ sơ bệnh án đạt yêu cầu đạt 92,3%, tỷ lệ sai mã ICD chỉ ở mức 1,1%, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành quy chế chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình 5S và xây dựng môi trường “Xanh - sạch - đẹp” được tổ chức thường xuyên, cả định kỳ và đột xuất. Qua các đợt đánh giá, nhiều khoa, phòng đạt mức tốt và khá, góp phần tạo môi trường khám, chữa bệnh an toàn, khoa học, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn và sai sót chuyên môn.

Cùng với đó, bệnh viện tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình giao tiếp AIDET trong toàn viện, coi đây là giải pháp quan trọng để chuẩn hóa phong cách, thái độ phục vụ. Việc coi người bệnh và gia đình người bệnh là trung tâm đã góp phần tăng cường sự tin tưởng, hợp tác, đồng thời xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, chuyên nghiệp, giàu y đức. Năm 2025, bệnh viện tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế. Kết quả cho thấy tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 96,4%, người bệnh ngoại trú đạt 96,6%, nhân viên y tế đạt 95,9%. Đây là những con số có ý nghĩa, phản ánh rõ hiệu quả của các giải pháp cải tiến chất lượng và xây dựng môi trường y tế thân thiện.

Bên cạnh đó, kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2025 theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT cho thấy Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đạt điểm trung bình 3,95 điểm. Đặc biệt, bệnh viện đạt 101 điểm trong đánh giá an toàn phẫu thuật, xếp loại mức 5 - mức cao nhất, khẳng định chất lượng chuyên môn và mức độ an toàn trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Ghi nhận thực tế tại bệnh viện, nhiều người dân bày tỏ sự hài lòng khi đưa con đến khám, điều trị. Chị Nguyễn Thị H., xã Lưu Vệ, chia sẻ: "Không gian bệnh viện bây giờ rất sạch sẽ, nhiều cây xanh, phòng bệnh gọn gàng. Trẻ con được điều trị trong môi trường như vậy cũng bớt căng thẳng, gia đình chúng tôi rất yên tâm".

Còn bà Lê Thị Mai, đang chăm cháu điều trị nội trú, cho biết: "Bệnh viện ngày càng khang trang, nhân viên y tế hướng dẫn tận tình, môi trường sạch sẽ, văn minh. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy được tôn trọng và an tâm hơn khi đưa con cháu đến điều trị bệnh".

Theo bác sĩ Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, xây dựng môi trường y tế “Xanh - sạch - đẹp” không chỉ dừng lại ở việc cải tạo cảnh quan mà gắn chặt với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh. Đây vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là định hướng lâu dài trong chiến lược phát triển bệnh viện theo hướng hiện đại, nhân văn và bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bài và ảnh: Hà Phương