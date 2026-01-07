Tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ bảo đảm ATTP dịp Tết và Lễ hội Xuân 2026

Ngày 6/1/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Văn bản số 215/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm (ATTP) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý: Tập trung quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán và Lễ hội Xuân năm 2026 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn theo quy định; rà soát xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng (Công an, Quản lý thị trường, Chăn nuôi, thú y...) và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các tuyến giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về vệ sinh thú y, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh sản phẩm động vật; tăng cường lấy mẫu giám sát nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật gây hại, tồn dư hóa chất, kháng sinh; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi sử dụng động vật mắc bệnh, động vật chết do bệnh, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm để kinh doanh, tiêu dùng.

Thực hiện nghiêm việc kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ theo quy định của pháp luật, bảo đảm động vật đưa vào giết mổ có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch theo quy định; giám sát chặt chẽ hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn và kiên quyết đình chỉ, xử lý cơ sở giết mổ động vật trái phép, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động lấy mẫu giám sát dịch bệnh, nhất là các bệnh nguy hiểm ở động vật, bệnh lây truyền chung giữa động vật và người nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan ra diện rộng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thú y, nhất là quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

