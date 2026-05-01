6 giờ nghẹt thở nối thành công cẳng tay đứt rời cho nam bệnh nhân

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối cẳng tay trái đứt rời cho nam bệnh nhân bị tai nạn lao động nghiêm trọng. Đây là ca nối chi thể đứt rời thứ 6 được thực hiện thành công tại bệnh viện, tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật vi phẫu chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh.

Các bác sĩ khoa Chỉnh hình – Bỏng đang thực hiện nối cẳng tay đứt rời cho bệnh nhân L.D.T.

Bệnh nhân là anh L.D.T., 37 tuổi, xã Tiên Trang. Theo người nhà, trong lúc vận hành máy cắt gỗ, anh không may bị cuốn tay vào lưỡi cưa, khiến cẳng tay trái đứt rời hoàn toàn. Sau sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu, tinh thần hoảng loạn, cẳng tay trái đứt rời hoàn toàn với tổn thương đặc biệt phức tạp: đứt hai xương cẳng tay, đứt động mạch quay và động mạch trụ, đứt thần kinh giữa, thần kinh trụ; đứt gân gấp chung các ngón, gân duỗi chung các ngón. Đặc biệt, bệnh nhân mang nhóm máu hiếm Rh (-) B khiến việc huy động máu phục vụ cấp cứu và phẫu thuật gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng nguy kịch, quy trình báo động đỏ nội viện lập tức được kích hoạt. Các chuyên khoa gồm Chỉnh hình – Bỏng, Gây mê hồi sức, Huyết học – Truyền máu... phối hợp khẩn trương để vừa hồi sức tích cực, kiểm soát chảy máu, vừa tìm nguồn máu phù hợp và chuẩn bị phương án phẫu thuật tối ưu nhằm cứu sống, đồng thời bảo tồn chi thể cho người bệnh.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ. Ê-kíp phẫu thuật tiến hành cắt lọc, làm sạch vết thương, sau đó thu ngắn 2 xương cẳng tay, kết hợp xương bằng nẹp vít; nối gân duỗi chung các ngón, nối gân duỗi cổ tay quay; nối gân duỗi cổ tay trụ; nối gân duỗi riêng ngón 2,5; nối gân duỗi, dạng ngón 1; nối gân gấp chung nông, sâu các ngón; nối gân gấp ngón 1; nối gân gấp cổ tay quay, trụ; nối động mạch quay, nối động mạch trụ; ghép 2 tĩnh mạch đầu tĩnh mạch nên bằng tĩnh mạch hiển; đồng thời nối các dây thần kinh quay, trụ giữa.

Sau hơn 6 giờ căng thẳng, ê-kíp đã phục hồi toàn bộ cấu trúc giải phẫu, nối thành công mạch máu, thần kinh và gân cơ cho cẳng tay đứt rời. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu để duy trì huyết động ổn định.

Theo các bác sĩ, ngày thứ 10 sau mổ, toàn trạng bệnh nhân đã phục hồi tốt, lượng máu trở lại bình thường, huyết động ổn định; tại chỗ vết nối khô, cẳng tay nối của bệnh nhân phục hồi tốt, bàn tay trái hồng ấm có cảm giác, ngón tay cử động nhẹ nhàng và hồi lưu tốt, tiên lượng diễn biến thuận lợi.

Sau 2 tuần phẫu thuật nối cẳng tay, bệnh nhân tiếp tục được vá da vùng khuyết tổ chức tại vị trí nối. Hiện sau 3 tuần điều trị, cẳng tay phục hồi tốt, bệnh nhân đã được xuất viện và tiếp tục tập phục hồi chức năng để sớm lấy lại khả năng vận động.

BSCKII Hoàng Tuấn Long, Phó trưởng Khoa Chỉnh hình – Bỏng – Trưởng kíp phẫu thuật thăm khám cho bệnh nhân sau khi nối liền cẳng tay.

BSCKII Hoàng Tuấn Long, Phó trưởng Khoa Chỉnh hình – Bỏng, Trưởng ê-kíp phẫu thuật cho biết, đứt rời chi thể là một trong những tổn thương nghiêm trọng nhất trong ngoại khoa, không chỉ đe dọa tính mạng mà còn để lại di chứng nặng nề nếu không được xử trí kịp thời. Việc làm chủ kỹ thuật nối chi thể đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, kỹ năng vi phẫu tinh tế cùng sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa trong suốt quá trình điều trị. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp người bệnh giữ lại chi thể, giảm thiểu di chứng mà còn cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng cao của đội ngũ y, bác sĩ tuyến tỉnh trong triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, góp phần giảm áp lực chuyển tuyến và mang lại cơ hội điều trị kịp thời cho người dân ngay tại địa phương.

Tô Hà