5 lý do khiến vị trí Vinhomes Cần Giờ hút nhà đầu tư

Vị trí Vinhomes Cần Giờ chính là yếu tố tạo nên sức hút bền vững cho dự án bất động sản biển đẳng cấp bậc nhất TP.HCM.

Nằm tại cửa ngõ hướng ra biển Đông, thuộc huyện ven biển duy nhất của thành phố và bao quanh bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, dự án sở hữu giá trị khan hiếm mà không nơi nào có thể thay thế. Kết hợp cùng hạ tầng chiến lược như cầu Cần Giờ, đường Rừng Sác mở rộng và định hướng metro tốc độ cao, vị trí Vinhomes Green Paradise giúp dự án trở thành “viên ngọc xanh” hội tụ cả giá trị nghỉ dưỡng lẫn tiềm năng đầu tư dài hạn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!

Quý khách muốn tìm hiểu tất tần tật thông tin về tiến độ, quy hoạch và cũng như phân tích của chuyên gia về lý do nên mua dự án, bấm xem ngay tại: VINHOME CẦN GIỜ

5 lý do khiến vị trí Vinhomes Cần Giờ Green Paradise hút nhà đầu tư

Quỹ đất biển khan hiếm duy nhất tại TP.HCM

Trong số các xã phường của TP.HCM, chỉ có Cần Giờ sở hữu đường bờ biển dài hơn 20 km và quỹ đất ven biển đủ lớn để phát triển đại đô thị nghỉ dưỡng. Đây là lợi thế tuyệt đối mà không bất kỳ khu vực nào trong thành phố có thể so sánh.

Sự khan hiếm này khiến mỗi m2 đất tại Cần Giờ mang giá trị tích sản bền vững. Nếu đất nội đô ngày càng chật chội, quỹ đất ven biển gần trung tâm lại trở thành tài sản không thể tái tạo.

Vì vậy, sở hữu sản phẩm tại Vinhome Cần Giờ đồng nghĩa với việc nắm trong tay “tài sản độc quyền” dài hạn.

Vị trí độc tôn khó có thể sao chép của Vinhome Cần Giờ

Quý khách muốn tìm hiểu chi tiết bảng giá tại dự án và những chính sách ưu đãi khi mua giai đoạn này, bấm xem ngay tại: GIÁ VINHOMES CẦN GIỜ

Tiềm năng du lịch biển và sinh thái độc đáo

Không chỉ sở hữu biển, Cần Giờ còn nổi bật nhờ hệ sinh thái rừng ngập mặn hơn 75.000 ha được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Sự kết hợp giữa du lịch biển, sinh thái và văn hóa làng chài mang lại trải nghiệm hiếm có so với các điểm đến khác.

Vị trí của Vin Cần Giờ ngay trung tâm vùng sinh thái này tạo lợi thế khai thác du lịch nghỉ dưỡng dài hạn. Đây sẽ là “điểm hút” cho các dòng khách trong nước lẫn quốc tế, đặc biệt là xu hướng du lịch xanh, bền vững đang gia tăng mạnh sau đại dịch.

Kết nối hạ tầng chiến lược, rút ngắn khoảng cách với trung tâm

Một yếu tố then chốt tạo nên sức bật cho bất động sản chính là hạ tầng. Với Cần Giờ, những dự án hạ tầng trọng điểm đang và sẽ triển khai bao gồm:

- Cầu Cần Giờ – Vũng Tàu: kết nối trực tiếp đô thị biển Cần Giờ với trung tâm du lịch Vũng Tàu, tạo thành trục nghỉ dưỡng – thương mại liên vùng.

- Mở rộng đường Rừng Sác: nâng cao năng lực lưu thông, giải quyết triệt để hạn chế hiện tại về giao thông.

- Tuyến metro tốc độ cao trung tâm - Cần Giờ: hứa hẹn mang lại trải nghiệm di chuyển hiện đại, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – du lịch.

Hạ tầng càng hoàn thiện, giá trị bất động sản Cần Giờ càng được nhân lên. Điều này tương tự như những gì từng diễn ra tại Phú Mỹ Hưng sau khi hầm Thủ Thiêm và cầu Phú Mỹ đi vào hoạt động.

Đường Rừng Sác, tuyến đường độc đạo đi xuyên rừng ngập mặn Cần Giờ

Nhà đầu tư sở hữu Vinhomes Green Paradise giai đoạn đầu chắc chắn sẽ đón sóng tăng giá lớn khi toàn bộ hạ tầng chiến lược được hoàn thiện.

Gần trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất cả nước

Khác với Phú Quốc hay Nha Trang, Cần Giờ thuộc địa phận TP.HCM – trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam với hơn 10 triệu dân và GDP chiếm khoảng 22–23% cả nước.

Điều này mang lại cho Vinhomes Cần Giờ lợi thế kép: vừa hút khách du lịch từ các tỉnh, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần của cư dân thành phố.

Chỉ cần 40 phút di chuyển, hàng triệu cư dân đô thị có thể tiếp cận một không gian biển chuẩn quốc tế – điều mà ít dự án nào tại Việt Nam có thể mang lại.

Giá trị phong thủy và tính tích sản dài hạn

Theo quan niệm Á Đông, bất động sản “tựa sơn hướng thủy” luôn mang lại tài lộc và thịnh vượng.

Vin Cần Giờ hội tụ trọn vẹn yếu tố này: lưng tựa hệ sinh thái rừng ngập mặn, mặt hướng biển Đông bao la. Đây không chỉ là lợi thế về cảnh quan mà còn là giá trị tinh thần giúp dự án bền vững theo thời gian.

Thực tế thị trường cũng cho thấy, những bất động sản ven biển tại TP.HCM hay Hà Nội thường tăng giá gấp nhiều lần sau 5–10 năm. Với vị trí “độc bản” và giá trị phong thủy, siêu đô thị này chắc chắn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là tài sản tích sản truyền đời cho nhà đầu tư.

Vị trí luôn là yếu tố then chốt quyết định thành công của một dự án bất động sản. Với Vinhomes Cần Giờ, vị trí không chỉ đơn thuần là tọa lạc tại quận ven biển duy nhất của TP.HCM, mà còn hội tụ trọn vẹn 5 yếu tố chiến lược: quỹ đất khan hiếm, hạ tầng kết nối, tiềm năng du lịch, gần trung tâm kinh tế và giá trị phong thủy. Chính những ưu thế này đã biến dự án trở thành điểm hút giới đầu tư trong năm 2025 và cả tương lai dài hạn, khẳng định vị thế “bất động sản biển số 1” ngay cửa ngõ thành phố.

VINHOMES CẦN GIỜ SR - ĐÔ THỊ ESG XANH - THÔNG MINH - SINH THÁI HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI - THÔNG TIN CHÍNH THỨC TỪ VINHOMES

- Hotline: 0938.910.329

- Website: https://vinhomescangios.vn/

- Facebook: https://www.facebook.com/vinhomescangiosr

- X.com: https://x.com/vincangiosr

- Youtube: https://www.youtube.com/@vinhomescangiosr

- Pinterest: https://www.pinterest.com/vinhomescangiosr/

TH