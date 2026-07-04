3,55 triệu người được chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm theo mức hưởng mới

Trong kỳ chi trả đầu tiên của tháng Bảy, khoảng 3,55 triệu người trên cả nước đã nhận mức hưởng mới với tổng kinh phí chi trả lên tới 24.320 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hơn 3,55 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp nhận mức hưởng mới, với tăng trưởng 8%, đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội tốt hơn.

Ngày 4/7, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã hoàn tất những bước chuẩn bị để đưa chính sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đi vào thực tế. Đây là nỗ lực rất lớn của ngành Bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người hưởng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngay trong kỳ chi trả đầu tiên của tháng Bảy, khoảng 3,55 triệu người trên cả nước đã được tiếp nhận mức hưởng mới với tổng kinh phí chi trả lên tới 24.320 tỷ đồng. So với kỳ chi trả tháng trước đó, tổng số tiền chi trả đã tăng thêm 8,08%, tương ứng với mức tăng 1.818 tỷ đồng. Điều này không chỉ phản ánh quy mô của đợt điều chỉnh mà còn cho thấy sự chủ động của Cơ quan Bảo hiểm trong việc huy động nguồn lực tài chính để thực hiện an sinh xã hội.

Chủ động các phương án kỹ thuật

Để có được sự thông suốt trong kỳ chi trả này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã chỉ đạo sát sao hệ thống bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Khi các quy định về mức hưởng mới chính thức được ban hành, toàn ngành đã khẩn trương bước vào giai đoạn rà soát dữ liệu người hưởng trên quy mô lớn.

Việc cập nhật mức hưởng mới trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ được ưu tiên hàng đầu cùng với công tác chuẩn bị đầy đủ về kinh phí và dữ liệu. Bên cạnh đó, Cơ quan Bảo hiểm đã thực hiện việc lập, kiểm soát và phê duyệt các lệnh chi trả điện tử nghiêm ngặt đồng thời phối hợp chặt chẽ với hệ thống ngân hàng để đối chiếu thông tin, đảm bảo mỗi đồng tiền chuyển đi đều đến đúng địa chỉ và đúng đối tượng.

Theo phương án tổ chức chi trả đã được xây dựng, việc chuyển tiền qua tài khoản cá nhân được thực hiện thành hai đợt tại 34 tỉnh, thành phố để đảm bảo an toàn hệ thống và xử lý giao dịch thông suốt.

Trong đợt 1 vào ngày 1/7/2026, dòng tiền đã được đổ về tài khoản của người hưởng tại 23 địa phương, bao gồm những tỉnh thành lớn và các khu vực trọng điểm (Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An) cùng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên (Sơn La, Điện Biên, Gia Lai, Lâm Đồng). Đến đợt 2 vào ngày 2/7/2026, 11 địa phương còn lại (bao gồm Thủ đô Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đồng Nai và các tỉnh khác) cũng đã hoàn tất việc chuyển tiền.

Sự phân kỳ này giúp Cơ quan Bảo hiểm và các ngân hàng kiểm soát tốt các tình huống phát sinh, kịp thời xử lý những trường hợp thông tin tài khoản chưa trùng khớp hoặc giao dịch chưa thành công, từ đó hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thời gian nhận tiền của người dân.

Đối với những người hưởng vẫn giữ thói quen nhận bằng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội các địa phương đã chủ động phối hợp với các tổ chức hỗ trợ chi trả để chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị và địa điểm thuận lợi.

Đối với những người hưởng vẫn giữ thói quen nhận bằng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội các địa phương đã chủ động phối hợp với các tổ chức hỗ trợ chi trả để chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị và địa điểm thuận lợi.

Số lượng người nhận tiền mặt hiện còn khoảng 226.000 người với số tiền 1.395 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số người hưởng, song công tác tổ chức vẫn được thực hiện chu đáo. Lịch chi trả cụ thể được thông báo rộng rãi để người dân chủ động thời gian đồng thời các vướng mắc tại điểm chi trả cũng được cán bộ chuyên trách theo dõi sát sao để giải quyết ngay lập tức.

Niềm vui lan tỏa trong cộng đồng

Đợt điều chỉnh lương hưu và trợ cấp lần này được thực hiện theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư số 14/2026/TT-BNV, với mức tăng chung là 8% cho tất cả các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/7/2026. Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng nhất, mang đậm tính nhân văn của chính sách chính là việc ưu tiên hỗ trợ những người có mức hưởng thấp.

heo quy định, nếu sau khi đã tăng 8% mà mức hưởng vẫn bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng, người hưởng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng mỗi tháng. Đối với những trường hợp có mức hưởng sau khi điều chỉnh nằm trong khoảng từ 3,5 triệu đến dưới 3,8 triệu đồng, mức hưởng sẽ được nâng lên tròn 3,8 triệu đồng/tháng. Việc thiết kế chính sách theo mô hình “hỗ trợ thêm” này giúp thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các nhóm đối tượng, đảm bảo mức sống cơ bản cho những người có quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở mức thấp trước đây.

Niềm vui từ chính sách mới đã nhanh chóng lan tỏa qua những câu chuyện thực tế của người hưởng trên khắp cả nước. Tại Hà Nội, bà Trương Ngọc Hải, một nhà giáo nghỉ hưu tại phường Đống Đa, chia sẻ sự phấn khởi khi nhận được thông báo tiền về tài khoản ngay trong ngày đầu tháng 7. Sau 34 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, lương hưu là điểm tựa kinh tế chính của gia đình bà. Khi mức lương tăng lên hơn 6,1 triệu đồng cùng với tấm thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, bà Hải cảm thấy hoàn toàn yên tâm về cuộc sống tuổi già.

Tương tự, tại Thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng ông Đỗ Tâm Thư và bà Lê Thị Cúc ở phường Thảo Điền cũng đón nhận tin vui khi tổng thu nhập từ lương hưu của hai vợ chồng tăng thêm đáng kể, lần lượt đạt 11,75 triệu đồng và 8,5 triệu đồng mỗi tháng. Ông Thư bày tỏ sự cảm kích vì mức tăng gần 800.000 đồng không chỉ là con số vật chất, mà còn là sự ghi nhận của Nhà nước đối với quá trình lao động của mình.

Đáng chú ý, đợt chi trả này còn ghi nhận sự thành công của chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Tại Quảng Ninh, bà Đặng Thị Tươi ở phường Cao Xanh cho biết đây là tháng đầu tiên bà trải nghiệm việc nhận lương hưu qua tài khoản thay vì phải xếp hàng tại bưu điện như trước. Việc lương hưu về thẳng tài khoản ngay ngày đầu tiên của tháng cùng với phần tăng thêm 8% đã khiến bà cảm thấy hình thức này vô cùng tiện lợi và minh bạch.

Theo thống kê, tính đến kỳ chi trả tháng 6/2026, tỷ lệ người hưởng nhận chế độ qua tài khoản cá nhân trên toàn quốc đã đạt con số ấn tượng 90%. Đây chính là lực lượng đông đảo nhất được tiếp cận mức hưởng mới nhanh nhất, minh chứng cho hiệu quả của việc chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện rà soát dữ liệu định kỳ, kiểm soát chặt chẽ quy trình chi trả để đảm bảo đúng đối tượng và đúng mức hưởng. Cơ quan Bảo hiểm cũng sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp thắc mắc của người dân, nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong những tháng tiếp theo. Việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp không chỉ đơn thuần là giải pháp bù đắp trượt giá hay cải thiện thu nhập, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với những người đã đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/355-trieu-nguoi-duoc-chi-tra-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-theo-muc-huong-moi-post1122185.vnp