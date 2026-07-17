29 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới

Ngay trước thềm Hội nghị Trí tuệ nhân tạo (AI) thế giới tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đại diện 29 quốc gia đã ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAICO). Đây là một tổ chức quốc tế liên chính phủ độc lập, được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng mới thúc đẩy hợp tác toàn cầu và tăng cường quản trị quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

29 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới WAICO tại Thượng Hải (Trung Quốc), ngày 16/7. Ảnh: Xinhua.

Đại diện 29 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nga, Cuba, Venezuela cùng một số nước Đông Nam Á như Lào, Myanmar, Malaysia và Indonesia, ngày 16/7 đã ký thỏa thuận thành lập tổ chức, chính thức trở thành các thành viên sáng lập WAICO. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thay mặt Chính phủ nước này ký văn kiện.

Lễ ký kết cũng có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cùng đại diện nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với việc xây dựng các cơ chế hợp tác và quản trị AI ở cấp toàn cầu.

Theo thỏa thuận được ký kết, WAICO sẽ đặt trụ sở chính tại Thượng Hải, hoạt động trên cơ sở tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương LHQ, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, cùng đóng góp và cùng hưởng lợi giữa các quốc gia thành viên. Tổ chức cũng nhấn mạnh cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong quá trình phát triển và ứng dụng công nghệ AI.

Ngoại trưởng Vương Nghị thay mặt Chính phủ Trung Quốc ký Thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAICO) tại Thượng Hải, ngày 16/7. Ảnh: Xinhua.

WAICO đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và quản trị AI, đồng thời xây dựng các cơ chế phối hợp nhằm bảo đảm công nghệ này được phát triển theo hướng an toàn, công bằng và mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia. Tổ chức cũng hướng tới việc tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng các chuẩn mực chung, góp phần bảo đảm AI phát triển lành mạnh, có trật tự và phục vụ lợi ích của toàn nhân loại.

Việc thành lập WAICO diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, đặt ra nhu cầu cấp thiết về các khuôn khổ hợp tác quốc tế nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của công nghệ này, đồng thời giảm thiểu các rủi ro liên quan đến an ninh, đạo đức và quản trị toàn cầu.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua.