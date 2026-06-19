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15 đội thi truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2026

Phương Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/6, tại Nhà hát Lam Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chung kết Chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2026.

15 đội thi truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2026

Sáng 19/6, tại Nhà hát Lam Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chung kết Chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2026.

15 đội thi truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2026

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia chương trình.

Chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026 là sân chơi bổ ích giúp các thành viên trong gia đình có thêm nhiều kiến thức về các giá trị văn hóa truyền thống, các chuẩn mực đạo đức, cách ứng xử trong gia đình. Từ đó khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của việc giáo dục đạo đức, lối sống và thực hiện các tiêu chí ứng xử cho các thành viên trong gia đình.

15 đội thi truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2026

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam phát biểu khai mạc.

Chương trình truyền thông chia thành 2 vòng thi: sơ khảo và chung kết.

Trước đó, vòng sơ khảo đã được tổ chức tại 5 cụm thi với các đội thi đại diện cho từng vùng miền trên địa bàn toàn tỉnh. Sau 3 tháng diễn ra, Ban Tổ chức đã chọn 15 đội thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

15 đội thi truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2026

Phần thi năng khiếu.

Tại vòng chung kết, các đội thi trải qua 3 phần thi: chào hỏi, thông điệp truyền thông và năng khiếu. Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, các đội đã mang đến chương trình nhiều tiểu phẩm, tiết mục văn nghệ, phần thuyết trình giàu tính thực tiễn, phản ánh những vấn đề đang đặt ra trong đời sống gia đình hiện nay.

Đồng thời, các đội thi đã chia sẻ một số mô hình, kinh nghiệm hay trong xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình và giáo dục đạo đức, lối sống cho các thế hệ trong gia đình.

15 đội thi truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2026

Đông đảo khán giả theo dõi chương trình.

Kết thúc vòng chung kết, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, các giải khuyến khích và giải phụ cho các đội thi.

Phương Phương

Từ khóa:

#thể thao và Du lịch Thanh Hóa #Truyền thông #Nhà hát Lam Sơn #Bộ tiêu chí #ứng xử #Chương trình #thực hiện #Sở Văn hóa #Hội thi #phòng chống bạo lực gia đình

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